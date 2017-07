Das Tief scheint überwunden Von Ulrich Jahn Gaggenau - An den Schulen in Trägerschaft der Stadt Gaggenau wurden im gerade zu Ende gegangenen Schuljahr 2825 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Das geht aus dem Schulbericht der Stadt hervor, mit dem sich der Gemeinderat am Montag befasste. Seit dem Jahr 2006/07 mit 3354 Schülern ist diese Zahl kontinuierlich gefallen. Das Tief wurde 2015/16 mit 2822 erreicht. Zurückgeführt wird das auf den Geburtenrückgang. In den kommenden Jahren werden die Schülerzahlen bis zum Schuljahr 2021/22 laut den aktuellen statistischen Zahlen auf etwa 2950 Schüler steigen. Die steigende Zuwanderung ist in diesen Zahlen laut Sitzungsvorlage "nur vorsichtig und nicht in vollem Umfang" berücksichtigt. Wie Liliana Erbesdobler von der Abteilung Schulen und Betreuung der Stadt betonte, sei durch den Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung zum Schuljahr 2012/13 die vonseiten des Landes gewünschte Schulentwicklung beschleunigt worden. Den stärksten Rückgang habe seitdem die Werkrealschule zu verzeichnen gehabt. Seit der Einführung der offenen Ganztagsschule an der Werkrealschule hätten die Schülerzahlen stabilisiert und sogar gesteigert werden können. Durch die positive demografische Entwicklung und die rechtzeitige Weichenstellung in Form von Baumaßnahmen seien die Gaggenauer Schulen für die folgenden Jahre ausreichend mit Klassenzimmern versorgt. Ein Mangel bestehe, so weit derzeit absehbar, nicht. Gymnasium weiter beliebteste Schulart In allen Gaggenauer Grundschulen zusammen wurden im vergangenen Schuljahr 931 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Im Schuljahr 2006/07 waren es noch 1180, 2014/15 882. Bei den weiterführenden Schulen besuchten ab Klasse 5 genau 329 Schüler die Merkurschule Ottenau, 615 die Realschule und 951 das Goethe-Gymnasium. Von den steigenden Schülerzahlen wird laut Fortschreibung das Goethe-Gymnasium am stärksten profitieren. Laut Prognose werden im Schuljahr 2021/22 1055 Schüler das Goethe besuchen (2016/17: 951), die Realschule 497 (615) und die Werkrealschule/Gemeinschaftsschule 365 (329). Folglich bleibt das Gymnasium die beliebteste Schulart. In der Diskussion sprachen einige Räte Schwachstellen und den Investitionsbedarf an. Laut Stefan Schwaab (SPD) sei dieser insbesondere bei den Grundschulen hoch. Als Beispiel führte er die Eichelbergschule an. Im Sommer, bei hohen Außentemperaturen, sei im Inneren kein konzentriertes Lernen mehr möglich. Abhilfe könnte der Austausch der Fenster schaffen. "Es gibt jede Menge Handlungsbedarf", ergänzte Gerd Pfrommer (SPD). Auffallend für Dorothea Maisch (CDU) ist der Schülerrückgang an der Grundschule Hörden. "Wir haben eine gute Schullandschaft zu unterhalten", bemerkte Ferdinand Hurrle (Freie Bürger). Die Entwicklung sei positiv, meinte Eric Peplau (Grüne). Das Gremium nahm den Schulbericht einstimmig zur Kenntnis.

