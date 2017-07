Bürgerinitiative bereitet Vereinsgründung vor

Gernsbach



Adieu Stuttgart, hallo Gernsbach Gernsbach (stj) - Der große Tag des Julian Christ endete am späten Sonntagabend mit Familienangehörigen, Unterstützern und Bürgern mit einer Wahlparty im "Brüderlin". Dort hatte seine Reise, mit dem Ziel Gernsbacher Rathaus-Chef zu werden, am 8. Mai auch begonnen (Foto: Götz).