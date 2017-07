Mehr Geld für die Gemeindekasse

Bühl



Freude über Abschluss Bühl (wv) - Die Freude ist groß: Zum ersten Mal haben jugendliche Flüchtlinge an der Handelslehranstalt Bühl (HLA) den Abschluss errungen, der dem deutschen Hauptschulabschluss gleichwertig ist. Seit nur eineinhalb bis zwei Jahren sind sie in Deutschland (Foto: wv).