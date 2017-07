Es brummt im Benzwerk

Von Thomas Senger Gaggenau - Es brummt im Benz, und das wird nach derzeitigem Stand mindestens bis Ende des Jahres so bleiben. Nach der Betriebsversammlung gestern Vormittag im Mercedes-Benz-Werk Gaggenau luden Werksleitung und Betriebsrat zur Pressekonferenz. "Sehr gute Beschäftigungslage, Zuversicht - das sei die Botschaft aus dem ersten Halbjahr", sagt Standortleiter Dr. Matthias Jurytko. Auch Betriebsratsvorsitzender Michael Brecht ist guter Dinge, "dass die derzeitig Situation bis weit in 2018 hinein" erhalten bleibe. "Hervorragende Auslastung in allen Bereichen", freut sich Jurytko. Das liege nicht nur am "hervorragenden Pkw-Markt", auch das Nutzfahrzeuggeschäft in den USA springe wieder an. Dort hin liefert das Werk Gaggenau Getriebe und Getriebeteile; positiv entwickle sich auch der europäische Markt. Dies wirkt sich unmittelbar auf die Beschäftigung aus: Auf 6900 Mitarbeiter ist das Werk an allen Standorten insgesamt gewachsen. Bis zu 1200 Ferienarbeiter werden beschäftigt, das sei ein Rekord in der Werkshistorie. In der Getriebemontage erfolgte im Mai der Übergang vom Zweischicht- in Dreischichtbetrieb. "Das war ein Kraftakt", so Jurytko. Deshalb habe man Ferienarbeit bereits ab Ostern ermöglicht. Und der Betriebsrat habe zugestimmt, dass samstags und teilweise auch sonntags bis zu 1300 Leute beschäftigt werden können. 55 Leiharbeiter und 22 Befristete wurden in feste Arbeitsverhältnisse übernommen. Der Betriebsrat macht deutlich: "Die hohen Programme führen zu einer hohen Belastungssituation. Es sind dringend Einstellungen notwendig." Jurytko hält Lob für seine flexible und leistungsfähige Belegschaft bereit: "Das letzte Transportschaltgetriebe wurde am 12. Juli gebaut; am 27. Juli wurde bereits die erste Vorderachse für den Nachfolger der heutigen A-Klasse montiert." Auf den Flächen, wo bislang das "Neue Schaltgetriebe" und das Transportschaltgetriebe gefertigt wurden, erfolgten Vorderachsmontage und Rohbauumfänge. "Es ist mit ein Herzstück des Umbaus am Standort Gaggenau", so der Betriebsrat, "es wird in zukunftsfähige Komponenten investiert, die zudem unabhängig von der weiteren Entwicklung der Elektromobilität sind." Auch als einziger Wandler-Produktionsstandort im Konzern habe das Werk eine sehr gute Ausgangslage. Positiv sei darüber hinaus, dass die Fremdvergabe der direkten Produktionsversorgung verhindert wurde: "Diese Logistikfunktionen werden weiterhin von eigenen Mitarbeitern getätigt." Weiterhin kritisch sieht Michael Brecht das Kosteneffizienzprogramm Stream. Damit sollen bis Ende 2018 pro Jahr die Fixkosten im Trick-Bereich um 400 Millionen Euro gesenkt werden. "Da werden zwanghaft Ideen geboren, die später vielleicht bereut werden", schimpft Brecht. Eine Vereinbarung gewähre immerhin die sozialverträgliche Umsetzung. Die Belegschaft solle sich mit guten Ideen einbringen, denn man werde sich dem Thema Effizienz nicht verschließen

