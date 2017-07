Richtig Bock auf eine gemeinsame Zeit

Karlsruhe



Kein Brand: Kühlung defekt Karlsruhe (red) - Die Feuerwehr in Karlsruhe ist am Freitagabend zu einem vermeintlichen Brand in einem Supermarkt ausgerückt. Es hatte sich dort "Rauch" entwickelt. Dann stellte sich aber heraus, dass es nur Gas aus einer defekten Kühlanlage war (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Die Feuerwehr in Karlsruhe ist am Freitagabend zu einem vermeintlichen Brand in einem Supermarkt ausgerückt. Es hatte sich dort "Rauch" entwickelt. Dann stellte sich aber heraus, dass es nur Gas aus einer defekten Kühlanlage war (Symbolfoto: dpa). » - Mehr