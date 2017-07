Mehr als 50 neue Wohnungen entstehen

(uj) - Es handelt sich um ein großes Projekt in der Innenstadt: Auf dem Gelände, auf dem sich früher die Gärtnerei Hertweck befand, entstehen derzeit 51 Eigentumswohnungen und eine Gewerbeeinheit. In einem der vier Gebäude wird die Firma Hertweck ihr Blumengeschäft weiterführen. Wie Ulrich Konzok von der Firma Konzok Planen und Bauen gestern beim Richtfest darlegte, seien ihm die Eigentumswohnungen nach Bekanntwerden des Projekts durch einen BT-Bericht mit der Überschrift "Hertweck verkauft, Konzok baut" im August 2016 nahezu aus den Händen gerissen worden. Ein Teil werde über die Firma Konzok vermietet.

Im März 2018 sollen die beiden Häuser des ersten Bauabschnitts entlang der Hildastraße an die Eigentümer übergeben werden. Der Bezug der weiteren beiden Häuser folge wenige Monate später, sagte Konzok.

"Gaggenau will seine Familienfreundlichkeit weiter optimieren", betonte Oberbürgermeister Christof Florus auch als Nachbar. Das Rathaus befindet sich gegenüber der Neubauten. Auf dem ehemaligen Hertweck-Areal, das allein von der exklusiven Lage her ein "Filetstück" der Stadt sei, entstehe barrierearmes und generationenübergreifendes Wohnen, so Florus. Es beinhalte alle Vorteile, vor allem kurze Wege zu Schulen und Kindergärten, zum Öffentlichen Personennahverkehr am Bahnhof und zum Einzelhandel in der Innenstadt. Wie sehr alles ein gutes Ende genommen hat, sei auch daran ersichtlich, dass der Lückenschluss Hildastraße am Montag den Bau- und Umweltausschuss, der die Arbeiten jetzt vergeben hat, passierte.