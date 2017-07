Ein Hauch von Rolling Stones

Gaggenau - Rund zwölf Stunden Livemusik bei bestem Wetter in der Gaggenauer Innenstadt - es passte alles beim vierten Gaggtival. Der TB Gaggenau sowie die Innenstadt-Gastronomen Michaela Scheffold (Ratsstübel) und Michael Böhmer (Brezels) hatten unter der künstlerischen Leitung von Reiner Margulies ein Musikfestival angekündigt, das genau das wurde, was sie versprochen hatten.

Nachdem sich der Wettergott am Samstagmorgen entschlossen hatte, einen schönen Sommertag mit nicht zu hohen Temperaturen einzulegen, stand dem Gelingen des Fests nichts mehr im Weg. Trotz weiteren Musikveranstaltungen in der Gegend war der Marktplatz ab dem späten Nachmittag so voll wie noch nie bei einem Gaggtival.

Den Auftakt machte um 11 Uhr das Jazz-Projekt-Gaggenau (JPG). Trotz Erkrankung und Operation ließ es sich der Gründer Gerhard Maisch nicht nehmen, mit dem bekannten Bandmitglied Pfarrer Tobias Merz am Piano und seinem Bläsersatz Jazzmusik vom Standard bis zu modernem Latin zu spielen.

Als Special-Guest kamen die Hawkin Brothers aus Neuseeland. Sie entstammen einer achtköpfigen Musikerfamilie, die ähnlich der Kelly-Family durch Ozeanien tingelte. Keith ist inzwischen bei Karlsruhe ansässig, sein Bruder Jason anlässlich seiner anstehenden Hochzeit zu Besuch. Sie überbrückten damit die Wartezeit auf den nächsten Künstler, den Iren Sean McGurrin. Er spielt hauptsächlich Musik aus seiner Heimat, kann aber auch anders, wie er mit seinem Entschuldigungslied für sein Zuspätkommen wegen eines Staus auf der "German Autobahn" belegte: "You can't always get what you want" von den Stones. Musikalisch ergänzt wurde er durch den aus dem Umfeld von Reiner Margulies bekannten Gitarristen Wolfgang Stahl.

Mit Sinner For One stand die erste Band aus der näheren Heimat auf der Bühne. Auch das ist ein Teil des Konzepts von Reiner Margulies, der, wie er inzwischen berichten kann, Anfragen von mehr als 100 Bands erhalten hat. Es sollen immer mindestens drei Bands aus der Umgebung beim Gaggtival spielen. Dabei ist auch immer die Hausband von Margulies, The Remaining Teeth, diesmal mit Freunden. Das sind die Sängerin Melanie Goodheart mit ihrer wunderbaren Blues-Stimme und der Karlsruher Gitarrist Tobias Langguth, der auf seinem Instrument perfekt in allen Stilen zu Hause ist. Aus dem Murgtal kommt die Band Tiki Bar mit dem inzwischen in sämtlichen Generationen bekannten und beliebten Sänger Mario Götz. Er prägt mit seiner markanten Stimme und seinen tänzerischen Showeinlagen den Auftritt der Band und sorgt für die ersten Begeisterungsstürme auf dem Marktplatz.

Als letzte Band und aus dem Lager der überregionalen Gäste steht Bigger Bang auf der Bühne. Die Rolling Stones Tribute Band hat sich ganz und gar der Musik der "Steine" verschrieben und verfügt über einen ziemlich originalen Live-Sound ihrer Vorbilder. Mit dem authentischen Frontmann Uli Heinzle springt ein sehr gutes Mick-Jagger-Double auf der Bühne umher. Mimik, Gesang und Show - alles stimmt, und die Zuschauer direkt vor der Bühne fühlen sich in einem Stones-Konzert. Es dauert mal wieder etwas länger als ursprünglich geplant, aber irgendwann muss einfach Schluss sein.

Neben Initiator Reiner Margulies haben die Mitglieder Ernst Kraft und Jürgen Brüchert des TB Gaggenau um Handball-Abteilungsleiter Leo Stich sowie die Gastronomen wieder jede Menge Arbeit investiert und eine tolle Veranstaltung auf die Beine gestellt. "Allerdings wäre das alles ohne die großzügige Unterstützung vieler treuer Sponsoren trotzdem nicht möglich", ergänzt dazu Michael Böhmer, während Margulies noch einmal die "gute Seele" und alles zusammenhaltende Michaela Scheffold herausstellt.