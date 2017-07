Vom "zwecklosen Spielzeug" bis zum "heißen Ofen"

Gernsbach - Die Planer zum 200-Jahr-Jubiläum der ersten Bergfahrt in der Fahrradgeschichte hatten sich richtig viel einfallen lassen, um den Erfinder des Fahrrads zu ehren: Karl von Drais (mit vollständigem Namen Karl Friedrich Christian Ludwig Freiherr Drais von Sauerbronn). Bis heute gilt er als Erfinder des wohl häufigsten, erfolgreichsten Fahrzeugs - selbst in Deutschland stehen heute den 45 Millionen Pkw geschätzte 81 Millionen Fahrräder gegenüber.

Der Freiherr startete seine erste Bergfahrt am 28. Juli 1817 mit seinem Laufrad in Gernsbach, lief, rollte und raste. Er erreichte sein Ziel Baden-Baden, für damalige Zeiten mit etwa 15 km/h unerhört schnell, nach etwa einer Stunde, und er war damit schneller als die damals verkehrenden Postkutschen.

Dabei stieß er sich mit den Füßen ab und ließ sich rollen. Und das nicht schlecht, denn er hatte kluge Proportionen gewählt: Der Radstand war lang genug, um einen leidlich ruhigen Geradeauslauf zu ermöglichen. Die Lenkung lag weit genug vorgelagert, um hinreichend stabil zu sein. Zudem war die Holzkonstruktion nicht schwerer als 20 Kilogramm, etwa das Gewicht eines einfachen modernen Tourenrads.

Der anfängliche Boom währte allerdings nur kurz - denn die für damalige Verhältnisse enorme Geschwindigkeit des Velozipeds war den Fußgängern nicht geheuer. Bald folgten Fahrverbote. 20 Jahre nach der ersten Fahrt wurde das Laufrad als "zweckloses Kinderspielzeug" abgetan. Diesem Vergleich wollte sich am Freitag das Bike-Team des Skiclubs Gernsbach stellen, als die Biker gegen 13.30 Uhr von der Stadthalle aus auf wahrscheinlich ebendieser Strecke auf Tour gingen. Etwas spaßig-ungeduldig gab sich Bürgermeister Dieter Knittel, als sich die geplante Rückkehr der Radlerinnen und Radler etwas verzögerte: "Da wären vielleicht echte Draisinen doch das bessere Fortbewegungsmittel gewesen." Doch er hob vor allem Drais' Mut und die Nachhaltigkeit dieser Erfindung hervor: "Gerade heute, wo lange Stauzeiten und Fragezeichen bei den Autokonzernen für Unsicherheit sorgen."

Viel Beifall gab es dann, als die Biker ihr Ziel vor der Stadthalle erreicht hatten und sie sich bei Livemusik des Eichbaum-Trios, durch ein Erfrischungsgetränk gestärkt, bewundern lassen konnten. Die Herrschaften der Gernsbacher Gruppe "Biedermeier und Hecker" in ihren selbstkreierten und gefertigten prächtigen Roben taten das Ihrige, um den optischen Bezug zwischen Bikern in heute üblichen eng anliegenden Trikots und Damen und Herren in üppig geschnittener Bekleidung herzustellen.

Dr. Cornelia Zorn gab in ihrem Vortrag Einblicke in die Lebens- und Wirkungszeit der Familie Drais. Wohl kaum jemand kannte die Zusammenhänge zwischen dem Ausbruch des indonesischen Vulkans im April 1815, dem Bemühen um die notwendige Aufforstung vieler von Schafen kahlgefressener Weideflächen und der Erfindung des Laufrads. In der und um die Stadthalle informierten Schautafeln über den Fahrradpionier, bot der Autor Uwe Mayer an, aus seinem Kinderbuch "Die Laufmaschine" vorzulesen. Und es war die Gelegenheit, sich auf einer nachgebauten Laufmaschine, umrandet von biedermeierlich gekleideten Damen, fotografieren zu lassen.

Als schade empfanden es die Besucher, dass mehrere wochenlang geplante Programmpunkte ersatzlos wegfielen: Das Wettrennen an der Stadthalle zwischen Thomas Hentschel auf einer Draisine und Hermino Katzenstein auf einem heute üblichen Fahrrad, ein Videokunst-Projekt von Alessandro Benigni (Verein Kunst und Inklusion) und eine Rede zum "Impuls zur E-Mobilität". Den Grund dafür sah das Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg, Thomas Hentschel (Grüne), darin, dass sich die Stadt nur wenige Stunden vor Beginn der Jubiläums-Veranstaltung an ihre Neutralitätspflicht erinnert habe (siehe erste Lokalseite).

Dafür hatten die Gernsbacher ab 19 Uhr Gelegenheit, weitere Informationen über die Person Karl Drais, seine Zeit und die Bedeutung seiner Erfindung bis ins Heute hinein zu erfahren. Da die bereitgestellten Sitzgelegenheiten innerhalb der Zehntscheuern gar nicht für alle Interessierten ausreichten, mussten zusätzliche Stühle auf historisch schiefem Pflastergrund aufgestellt werden. Drei wichtige Aspekte für den letztendlich weltweiten Erfolg der Drais'schen Erfindung nannte Autor Michael Weiler: ein gutes Klima für Erfindungen, systematisches Herangehen und eine Bühne zur Präsentation. Und er regte in seinem Vortrag "Öffentliches Nachdenken über eine Gründerschule" eine Gernsbacher Kultur an, in der Gründer und Künstler zusammenarbeiten, um einen Beitrag zur Lösung der europäischen Krise leisten zu können.

Als weniger nachdenklich, aber umso amüsanter erlebten die Besucher Weilers Film "Karl Drais - Urknall der Mobilität". Aspekte zu Drais' Erfindung, von mehreren Seiten aus betrachtet, sorgten für verständnisvoll vergnügliche Zustimmung, ohne die Ernsthaftigkeit und die weitreichende Bedeutung seiner Erfindung außer Acht zu lassen. Als dann auch noch eine fast originale, eine nachgebaute, Draisine vor der Zehnscheuer so ganz aus der Nähe zu bestaunen war, konnten sich nur die wenigsten zurückhalten, "auch mal auf einem solchen Gefährt" die holprige Amtsstraße ein bisschen bergauf und bergab zu eilen.