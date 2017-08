In zwei Wochen Besserung

(red) - Wegen der Behinderung auf der B462 zwischen Gernsbach und Hilpertsau bittet das Regierungspräsidium um Verständnis. Im Auftrag des RP wird derzeit die Fahrbahn der B 462 im Bereich Gernsbach und Hilpertsau erneuert (wir berichteten).

Der erste Bauabschnitt hat am Knotenpunkt B 462/L76b begonnen und wird auf Höhe der Ochsenbrücke enden. Dieser Bauabschnitt ist in fünf Phasen unterteilt. Abhängig von der Bauphase müssen Fahrbeziehungen in Kreuzungsbereichen zeitweise gesperrt werden.

"In den ersten beiden Phasen ist die Verkehrssituation aufgrund längerer Rückstaubildungen besonders kritisch", räumt das RP ein. Da die Ampelregelung an den Bahnverkehr der AVG angepasst werden muss, kommt es zu längeren Wartezeiten für die Verkehrsteilnehmer: "Sobald die Bahn fährt, schalten alle Ampeln auf Rot. Aus Platzgründen war es nicht möglich, einen separaten Fahrstreifen für den abbiegenden Verkehr nach Reichental einzurichten."

Alternativ hätte es nur die Möglichkeit gegeben, den Bahnübergang für diese Zeit komplett zu sperren, jedoch mit dem Nachteil, dass Verkehrsteilnehmer aus Reichental vom Murgtal hätten "abgehängt werden müssen".

Das RP schreibt weiter: "Wir bitten die Verkehrsteilnehmer um Verständnis und appellieren an deren Geduld für die kommenden zwei Wochen, bis die nächste Phase eingeleitet wird. Die Lage wird sich dann entschärfen, da der Bahnbereich nicht mehr tangiert wird. Die Ampelschaltung wird ab diesem Zeitpunkt nur noch verkehrsabhängig geschaltet werden."

Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, bei Wartezeiten so nah wie möglich am Fahrbahnrand zu bleiben, damit das Durchkommen von Rettungsfahrzeugen gewährleistet ist. Um den Verkehr auf der B462 zu entlasten, werde während der gesamten Baumaßnahme der Lkw-Verkehr großräumig über die A 5 zur B 500 umgeleitet, so das Regierungspräsidium abschließend.