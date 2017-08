Unimog-Club: Vorstand macht den Weg frei für Neuwahlen

Gaggenau - Neue Runde im Machtkampf beim Unimog-Club Gaggenau. Der Vorstand wird bei der nächsten Mitgliederversammlung seinen Rücktritt erklären. Unmittelbar im Anschluss soll das Gremium neu gewählt werden. Keiner aus dem bisherigen Vorstand werde noch einmal kandidieren, ergänzte Noch-Vorsitzender Michael Schnepf gestern auf Nachfrage. Die Versammlung findet statt am Samstag, 16. September, um 14 Uhr im Hopfenschlingel in Rastatt.

Wie berichtet, hatte Schnepf vergangene Woche zum 1. Oktober seinen Rücktritt erklärt. Er wollte aber bis zu einer Mitgliederversammlung am 25. November kommissarisch im Amt bleiben. Das ist das Ergebnis eines Vergleichs, der am 24. Juli vor dem Landgericht Baden-Baden geschlossen wurde. Dort hatte Mitglied Rango Dietrich Klage erhoben: gegen die Rechtmäßigkeit der Wahl des Vorsitzenden bei der Versammlung 2016, gegen Beschlüsse zur Kapitalerhöhung der Unimog-Museum Betriebs- GmbH sowie gegen die Rechtmäßigkeit der Vorstandsbeschlüsse wegen der nicht besetzten Position des Schriftführers.

Wie der Club zwischenzeitlich auf seiner Homepage mitteilte, hat der Vorstand nun am 25. Juli dieses Jahres beschlossen, eine außerordentliche Mitgliederversammlung für den 16. September einzuberufen.

Den Vergleich vor dem Landgericht kommentiert der Vorstand wie folgt: "Das Gericht hat keinen Zweifel daran gelassen, dass es die gestellten Anträge ganz überwiegend für unbegründet hält und die Zulassungsvoraussetzungen für eine Begründetheit wohl nicht herbeigeführt werden können. Aus diesem Grunde wurden zwei der drei gestellten Anträge durch den Kläger Dietrich zurückgenommen, nämlich der Antrag auf Beschlussanfechtung aller Vorstandsbeschlüsse seit 2015 und der Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit der Kapitalerhöhung in Höhe von € 25000 Euro."

"Stimmungsmache" gegen den Vorstand

Abschließend heißt es: "Im Hinblick auf die Bedeutung dieser außerordentlichen Mitgliederversammlung empfiehlt der Vorstand bereits jetzt, Nichtmitgliedern einschließlich der Presse Zutritt nicht zu gewähren." Diesen Passus habe man auf Anraten des Anwalts angefügt, erläutert Michael Schnepf auf Anfrage. Diese Empfehlung solle aber nicht so verstanden werden, dass der Vorstand es tatsächlich begrüßen würde, wenn die Öffentlichkeit von der Versammlung ausgeschlossen werde.

Letztlich, so Schnepf, sei im derzeitigen Vorstand niemand bereit, mit "den Intriganten im Verborgenen" um Rango Dietrich zusammenzuarbeiten. Es sei bezeichnend, dass Dietrich sich in der Unimog-Community ausdrücklich bei bestimmten Leuten aus dem Murgtal bedankt habe. Bei der Mitgliederversammlung im November 2016 hatte Amtsinhaber Michael Schnepf die Wiederwahl mit drei Å timmen Vorsprung vor Herausforderer Dusseldorp gewonnen.

Gründungsmitglied Schnepf verweist in einer weiteren Mitteilung auf die erfolgreiche Arbeit des Clubs. Auf bei strittigen Fragen habe man immer einen Kompromiss gefunden. "Das hat sich im Vorfeld der Mitgliederversammlung 2016 leider genau ins Gegenteil gedreht." So habe es noch vier Wochen zuvor keine Signale zum Beispiel seitens der UCG-Regionalbeauftragten gegeben, die auf einen Gegenkandidaten hingewiesen hätten.

Der Vorstand führt weiter aus: "Nicht nachvollziehbar ist, dass dieses Thema dann nicht auf die Tagesordnung der Regionalleitertagung, einen Tag vor der Mitgliederversammlung, genommen wurde. Auf Nachfrage des Vorstands zu diesem Thema hat sich keiner der Regionalbeauftragten geäußert. Es ist völlig unverständlich, dass einige unserer ,eigenen' UCG-Vertreter in den Regionen dem Vorstand so ,intrigenhaft' in den Rücken fallen, mindestens jedoch mit für den Vorstand wichtigen Informationen hinter dem Berg gehalten haben." Es sei hier von einer gezielten "Stimmungsmache" gegen den 1. Vorsitzenden und den Vorstand auszugehen, die von einer Gruppe Mitglieder im Hintergrund initiiert werde.

Seit der Mitgliederversammlung 2016 habe man Vorstand und die Leiterin der Geschäftsstelle in E-Mails mit großem Verteiler und in Beiträgen "in Internetforen teilweise übel beschimpft und beleidigt. Auch vor der Verbreitung von Lügen oder Halbwahrheiten wurde nicht zurückgeschreckt. Dazu kommt, dass Rango Dietrich den Club verklagte und aktuell mit den von ihm gestellten Anträgen im Wesentlichen gescheitert ist. Daneben hat er 88 Prozent der Anwalts- und Gerichtskosten zu tragen." In einem solchen Umfeld sehe der Vorstand keine Möglichkeit, seine erfolgreiche ehrenamtliche Tätigkeit fortzusetzen.