Provinzposse um Impuls zur E-Mobilität

Gernsbach - Die Entscheidung, dem Grünen-Landtagsabgeordneten Thomas Hentschel die Erlaubnis für einen Impuls zur E-Mobilität zu entziehen (wir berichteten), sorgt weiter für Wirbel. Die Stadt Gernsbach hatte den Politiker circa zwei Stunden vor Beginn der Feierlichkeiten anlässlich des 200. Jahrestags der legendären Laufrad-Fahrt von Karl Drais darüber informiert, dass er aufgrund der "gebotenen Neutralitätspflicht" im Vorfeld der Bundestagswahl bei der städtischen Veranstaltung am Freitag nicht zu diesem Thema sprechen dürfe.

Die Stadtverwaltung sah sich gestern außerstande, die Entscheidung zu erklären. Weder Bürgermeister Dieter Knittel, noch Hauptamtsleiter Wolfgang Hermann stünden für eine Stellungnahme zur Verfügung, ließ die Pressestelle auf Anfrage ausrichten. Anders Sylvia Felder. Die CDU-Landtagsabgeordnete hatte am Donnerstagsabend drei Fragen per E-Mail an die Stadtverwaltung gerichtet, nachdem sie in der aktuellen Ausgabe des Gernsbacher Stadtanzeigers zum ersten Mal gelesen habe, dass ihr Landtagskollege Hentschel bei der städtischen Veranstaltung als E-mobilitätspolitischer Sprecher der Grünen auftreten sollte. Von einer Beschwerde könne aber keine Rede sein, wie Felder betonte. Sie habe lediglich wissen wollen, "warum das Fest politisch einseitig ausgerichtet ist wenige Wochen vor der Bundestagswahl, wie es zu den Programmpunkten kam und wann das Fest mit den Gemeinderatsfraktionen kommuniziert wurde?"

Die Fragen haben ihre Wirkung offenbar nicht verfehlt. Bürgermeister Knittel habe Felder im Laufe des Freitagvormittags angerufen und ihr mitgeteilt, er könne "die Verärgerung verstehen". Felder sei weit davon entfernt, irgendwem irgendetwas verbieten zu wollen. Allerdings sehe es die Landtagsabgeordnete als ihre Pflicht an, gewisse Dinge nachzufragen und bestimmte Entscheidungen auch mal kritisch zu hinterfragen.

Für Verwunderung im Landratsamt hat unterdessen die Aussage Hentschels gesorgt, bei der Stadt Gerns- bach sei ein schriftlicher Hinweis von Landrat Jürgen Bäuerle (CDU) eingegangen. "Wir wussten von der Veranstaltung gar nichts. Es hat definitiv keinen Hinweis des Landrats - weder schriftlich noch mündlich - dazu gegeben", versicherte Gisela Merklinger. Die Landkreis-Pressesprecherin verwies auf ein Schreiben vom 20. Februar 2017, das das Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt in Rastatt im Auftrag der Landeswahlleiterin an alle Kommunen weitergeleitet hatte, in dem auf das Neutralitätsgebot im Hinblick auf die Vorbereitung der Bundestagswahlen hingewiesen wurde. Offenbar hat man sich in der Gernsbacher Verwaltungsspitze angesichts der Fragen von Sylvia Felder an dieses Schreiben erinnert und es dann kurzerhand als Begründung für die Absage an Hentschel herangezogen.

Der Landtagsabgeordnete der Grünen ärgert sich insbesondere über die Kurzfristigkeit dieser Entscheidung. Das Fest sei seit Wochen kommuniziert und die Programmpunkte klar gewesen. So hatte das BT bereits in der Ausgabe vom 14. Juli ausführlich auf die Jubiläumsveranstaltung hingewiesen - auch auf den Impuls des E-mobilitätspolitischen Sprechers der Grünen. Dieser erklärte zudem, sein Impuls sei in keinster Weise werbender Natur, weshalb die Neutralitätspflicht im Vorfeld der Bundestagswahl auch nicht verletzt worden wäre.

Dass ihn die Absage dann kurz vor Beginn der Feier erreichte, nannte Hentschel "unerhört" und "völlig überzogen". Deshalb reagierte er entsprechend, indem er weitere von ihm inszenierte Veranstaltungspunkte ausfallen oder nicht im angekündigten Umfang stattfinden ließ, weshalb einige Besucher enttäuscht nach Hause gegangen sind.