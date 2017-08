Radelnd das Murgtal erkunden

Murgtal - Der Murgtalradweg ist eine schöne Möglichkeit, den nördlichen Schwarzwald kennenzulernen. Bereits im sechsten Jahr findet an diesem lauen Sommertag eine "Tour de Murg historisch" statt - eine Veranstaltung des Arbeitskreises Tourismus-Freizeit. Ein imposantes Naturerlebnis wartet auf die knapp 20 Teilnehmer. Vor ihnen liegen aber auch rund 50 Kilometer Fahrtstrecke und einige Hundert Höhenmeter - zur Freude vieler Mitfahrer größtenteils bergabwärts.

Morgens gegen 9.30 Uhr werden die Teilnehmer - unter ihnen viele "Wiederholungstäter" - vom Drei-Löwen-Takt- Radexpress aufgesammelt und zum Ausgangspunkt nach Freudenstadt gebracht. Mountainbikes, Trekking- und Tourenräder sowie E-Bikes - alles ist vertreten.

"Mein besonderer Wunsch ist, dass nichts passiert und wir alle wohlbehalten in Gaggenau ankommen", erklärt Tourführer Frank Eisold kurz vor der Abfahrt. Nicht umsonst besteht Helmpflicht. Er selbst bildet die Spitze, Andreas Minister übernimmt die Rolle des Schlussfahrers. Falls doch etwas passieren sollte, sind Frank Rieger und Florian Schönwald-Claus als "Medizinmänner" mit dabei, versichert Eisold.

Die Tour startet gemächlich: Ein erster kurzer Stopp wird auf Deutschlands größtem Marktplatz in Freudenstadt eingelegt. Der kundige Eisold weiß einiges zu berichten und hat immer eine passende Geschichte bereit.

Murg ein ständiger Wegbegleiter

Weiter geht es zur Grube Sophia. Das zugeschüttete Bergwerk, das 1995 entdeckt wurde, verfügt über drei Stollen - der tiefste ist 800 Meter lang, jedoch nicht zugänglich. Beim nächsten Halt im Friedrichstal bekommen die Radler eine besondere Vorführung: Beim Sensenmuseum demonstriert Christoph Wörner ein altes Handwerk mit dem sogenannten Königshammer. Mehr als 300000 Sensen wurden auf diese Weise im Tal von 1870 bis 1877 gefertigt.

Zwar verläuft ein Großteil des Weges im Schatten des Waldes, dennoch ist eine Sonnenbrille an diesem Tag unerlässlich. Bei jeder der zahlreichen rasanten Abfahrten pressen die Teilnehmer ihre Lippen zusammen, um sich vor einer unfreiwilligen Proteinaufnahme zu schützen: Abertausende kleine Fliegen schwirren durch die Luft - mehrere Dutzend kleben nach der Abfahrt an den Armen und in den Gesichtern der Teilnehmer.

Bei einem 45-minütigen Stopp bei der Tourist-Info am Rosenplatz in Baiersbronn warten kühle Getränke und eine Stärkung in Form von Müsli-Riegeln auf die Radfahrer. Mit von der Partie sind an diesem Tag auch Patrick Schreib, der neue Geschäftsführer des Zweckverbands "Im Tal der Murg", und sein neunjähriger Sohn Maximilian. In voller Radmontur radelt der Viertklässler ohne Probleme mit und lässt dabei keine Pfütze aus - dass das Wasser bis an seinen Helm spritzt, tut seiner Freude keinen Abbruch.

Geduldig bildet Andreas Minister das Schlusslicht und passt auf: "Bislang haben wir noch niemanden verloren." Bei bisweilen 45 Teilnehmern sei das nicht immer ganz einfach. "Aber heute ist die Gruppe ist überschaubar", hält Minister fest. Zudem sind alle Fahrräder in einem guten Zustand, soweit er das beurteilen könne. Es ist nämlich schon vorgekommen, dass er nach wenigen Metern die ersten Reparaturen machen musste, schmunzelt der Schlussfahrer. An diesem Tag sind seine Reparaturkünste jedoch nicht gefragt.

An einem besonders steilen Anstieg im Mitteltal mahnt Eisold die Teilnehmer, sicherheitshalber abzusteigen und zu schieben. Eine kleine Steigung bei Huzenbach ist da schon deutlich weniger anspruchsvoll. "Die schafft wirklich jeder", ermuntert Eisold die Radler, nachdem die Gruppe kurz zuvor fast entzweit worden wäre - gerade noch so schafften es die Fahrer am Ende des Feldes über einen sich schließenden Bahnübergang. An der ehemaligen Landesgrenze von Baden und Württemberg, in Schönmünzach, legt die Gruppe zum letzten Mal eine längere Rast ein, bevor es weiter geht. Für zwei Radfahrerinnen endet an dieser Stelle die "Tour de Murg historisch". "Danke, es hat Spaß gemacht", sagen sie an Eisold gerichtet und treten die Rückfahrt ins heimische Freudenstadt an.

Der letzte Anstieg wartet in Forbach. Hier gilt es noch einmal, Ausdauer unter Beweis zu stellen. Trotz Radlerhose wird es als Hobby-Radfahrer so langsam unbequem auf dem Sattel, zudem zeigen sich Ermüdungserscheinungen in den Oberschenkeln. Aber bei der anschließenden Abfahrt hängt sich Maximilian wie ein Profi in den Windschatten seines Vaters und saust am Rest des Feldes vorbei.

Vorbei an traumhaft schönen Seitentälern geht es nach einem kurzen Stopp am "Kirchl" in Obertsrot weiter zum "Klingele" in Gernsbach. Wie auf Bestellung kommt ein Brautpaar aus der Kapelle. Die letzten Kilometer führen direkt an der Murg entlang, die während der ganzen Tour immer mal wieder rechts und links des Weges auftaucht. Nach einem kurzen Halt in der Radfahrerkirche in Hörden endet die Tour an diesem Tag beim Hoffest des Heimatvereins im Hause Kast. Bei einem kühlen Getränk haben die Teilnehmer die Möglichkeit, die Tour Revue passieren zu lassen. Maximilian hat tapfer durchgehalten und stärkt sich mit einem "Flößertaler". Der Wunsch von Eisold hat sich erfüllt: Zu seiner Erleichterung sind alle wohlbehalten im Ziel angekommen.

Die zweite "Tour de Murg historisch" in diesem Jahr findet am Samstag, 5. August, statt. Anmeldungen sind leider nicht mehr möglich, die Tour ist ausgebucht.