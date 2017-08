100 Sozialstunden letzte Ausfahrt vor Arrest

100 Stunden muss der Loffenauer innerhalb der nächsten sechs Monate beim Sozialen Dienst in Gaggenau ableisten. "Wenn das nicht klappt, ordne ich Ungehorsamsarrest an", machte Koch unmissverständlich klar, dass sich der an sich intelligente junge Mann auf der Anklagebank keinen weiteren Fehler mehr erlauben könne, wolle er der Arrestzelle entkommen. Der Richter riet ihm, "die Uhr neu zu stellen" und in einigen Punkten sein Leben zu ändern - dazu zählen neben Verkehrsdelikten vor allem Drogengeschichten.

Zugute kam dem Angeklagten sein umfassendes Geständnis. Er räumte ein, ohne Versicherungsschutz, mit gefälschtem Kennzeichen und ohne Führerschein gefahren zu sein; zudem gab er den Diebstahl einer TÜV-Plakette zu, die er am Tennisclubhaus in Loffenau von einem Wohnwagen mit einem Spachtel abgekratzt habe. Zum Zeitpunkt des Kaufs der Maschine in Ulm habe er keine Möglichkeit gehabt, die 2000 Euro teure Yamaha mit einem Anhänger nach Loffenau bringen zu lassen. Also habe er sich entschlossen, sie selbst ins Murgtal zu fahren, erzählte der 19-Jährige.

"Das ist schon ein dicker Hund", bewertete Oberamtsanwalt Andreas Adam das Geschehen. Immerhin sei der Angeklagte mit der Yamaha über die A8, eine der meistbefahrenen Autobahnen Deutschlands, gefahren - ohne Zulassung, Versicherungsschutz und Führerschein. "Können Sie sich vorstellen, was das bedeutet hätte, wenn Sie da einen Unfall verursacht hätten?" Hinzu komme die Tatsache, dass der Loffenauer bereits Anfang 2016 als untauglich zum Führen eines Kraftfahrzeugs eingestuft wurde. Und nur kurz nach der nicht bestandenen MPU (Medizinisch-Psychologische Untersuchung) "nach Ulm zu fahren, um ein Motorrad zu kaufen, das spricht schon für eine gewisse kriminelle Energie", so Adam. Zudem sei die Straftat "gezielt und geplant" gewesen.

Der Oberamtsanwalt glaubte auch nicht den Ausführungen des Angeklagten, er sei mit der Yamaha lediglich von Ulm nach Loffenau und dann noch einmal in eine Baden-Badener Klinik gefahren, wo er aktuell ein Freiwilliges Soziales Jahr ableistet. Dort auf dem Parkplatz ist Polizeibeamten das Motorrad aufgefallen, weil es "absolut nicht verkehrssicher" war, wie ein Zeuge aussagte: Der Tank undicht, kein Profil mehr am Vorderrad, Schrauben an der Verkleidung fehlten und die hintere Felge war beschädigt. Dieser Leichtsinn passte ins Bild des Berichts der Jugendgerichtshilfe, die den jungen Mann als "ziellos und auf der Suche nach sich" beschrieb. Sie empfahl die Anwendung von Jugendstrafrecht. "Bei einem Erwachsenen würden wir über eine Haftstrafe sprechen", verdeutlichte Adam die Dimension der Vergehen. Dafür sei ein "deutlicher Denkzettel" (vier Wochen Dauerarrest) angemessen.

"Damit ziehen Sie ihm den Boden unter den Füßen weg", entgegnete der Verteidiger, der seinen Mandanten seit gut einem Jahr unter die Fittiche genommen habe. Er absolviere gerade ein FSJ und habe ab Oktober eine vielversprechende Ausbildungsstelle in Aussicht. "Bestraft wird er sicher genug, nicht zuletzt von der Führerscheinstelle", argumentierte der Rechtsanwalt. Richter Koch wollte sich dem nicht verschließen, hielt aber angesichts der Vita des Loffenauers mit drei Einträgen im Bundeszentralregister (Drogendelikte und Fahren ohne Führerschein) den Antrag der Staatsanwaltschaft nicht für verkehrt. Weil der 19-Jährige aber gerade einen sozialen Dienst verrichte und durch die Ausbildungsstelle eine Zukunftsperspektive habe, beließ es Koch bei einer letzten Verwarnung, die nach beidseitigem Rechtsmittelverzicht rechtskräftig ist.