Karl May saß einst im Gefängnis in Waldheim

Untergebracht waren die Weisenbacher in einem Hotel im Nachbarort Waldheim. Am Freitagmorgen startete man zum Schloss Rochlitz. Das Schloss beeindruckte die Besucher durch seine vielen Räume, die begangen und bestaunt werden konnten. Das Schloss ist laut einer Mitteilung der Gemeindeverwaltung Weisenbach multimedial hervorragend ausgestattet, die Reise durch die verschiedenen Epochen machte den Besuchern viel Spaß. Vom höchsten Turm des Schlosses hatte man einen sagenhaften Ausblick auf das Umland von Rochlitz.

Nach einer Wanderung mit Bürgermeisterin Maria Euchler von Waldheim nach Kriebethal erwartete die Besucher ein Festabend mit buntem Programm. Der Feuerwehrverein grillte für die Weisenbacher; Kriebsteiner Bürger und verschiedene Vereine und Gruppierungen, wie der Rollsportverein, der Karnevalsverein, der Grundschulchor, die "Höfener Sternchen" sowie die Musikschule Fröhlich erfreuten die Gäste mit ihren Darbietungen. Nach einem bunten Programm ließ man den Abend mit Freunden aus Kriebstein in geselliger Runde ausklingen.

Am Samstagmorgen besichtigte man die Justizvollzugsanstalt Waldheim mit deren Museum. Das Gefängnis hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Der Justizbeamte, der das Museum mit aufgebaut hat, hatte viele interessante Geschichten zu erzählen, unter anderem auch über den berühmtesten Insassen des Gefängnisses, Karl May. Auch gab er einen Einblick in den Tagesablauf der heutigen Gefangenen und über die Haftbedingungen von damals und heute.

Nach einem Mittagessen in Waldheim ging es für die Weisenbacher zum Talsperrenfest nach Kriebstein. Hier waren Plätze auf dem Schiff "MS Kriebstein" reserviert, so dass man an der eindrucksvollen Bootsparade teilnehmen durfte. Auf den Oberdecks der Schiffe "MS Kriebstein" und "MS Hainichen" spielten jeweils eine Musikkapelle sowie ein Spielmannszug. Rechts und links begleitet wurden die Schiffe durch viele Boote, die zum großen Teil dekorativ geschmückt waren.

Nach einigen Stunden Aufenthalt auf dem Fest konnte man am Abend auf der Seebühne das beeindruckende Feuerwerk am Seeufer gegenüber genießen. Den ganzen Abend über spielten Musikgruppen und Bands auf dem Fest.

Am letzten Tag der Reise besuchte man auf dem Rittergut von Ehrenberg noch den Verein "Centro Arte Monte Onore". Signor Pier Giorgio Furlan zeigte den Weisenbachern das alte Rittergut von Ehrenberg, das er zu einer europäischen Begegnungsstätte ausgebaut hat. Der gemeinnützige Verein wurde im Jahr 2000 gegründet und hat sich zur Aufgabe gemacht, die europäische Kultur und Lebensart seinen Besuchern nahe zu bringen sowie die geschichtliche Verbindung von Sachsen zu Italien zu erläutern - eine schöne Verbindung also auch zur italienischen Partnergemeinde San Costanzo. Signor Furlan hat das alte Rittergut von Ehrenberg mit seinen zahlreichen Helfern zu neuem Leben erweckt und gibt dort Menschen mit Behinderung, mit Migrationshintergrund oder auch Langzeitarbeitslosen Perspektiven, indem er mit ihnen in den verschiedensten Werkstätten venezianische Masken, Kostüme und bildende Kunst entwickelt oder auch das alte Rittergut auf Vordermann hält.

Nach der Besichtigung ging man mit den Freunden aus Kriebstein zu einem letzten Mittagessen in der Gaststätte am Mühlberg. Mit bester Stimmung verabschiedete man sich gegen 13 Uhr von der Partnergemeinde und trat die Rückreise an.