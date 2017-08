Weltweite Verbindungen

Manche, wie Pater Josef aus Indien, Pater Fidelis aus Togo oder Professor John Kiggundu aus Uganda, sind regelmäßige Gäste, andere kommen spontan - wie Bischof Henry aus Sierra Leone, der an der gemeinsamen Fronleichnamsfeier der Seelsorgeeinheit im Juni in Forbach teilnahm. Derzeit erwartet die Seelsorgeeinheit ihren nächsten Gast, der zum ersten Mal die Urlaubsvertretung von Pfarrer Thomas Holler übernehmen wird: Dr. Innocent Oyibo aus Nigeria.

Im großen Besprechungszimmer im Pfarrhaus hängt eine Weltkarte, auf der mit kleinen Fähnchen das weltweite Netz der Freunde (wie zum Beispiel auch Schwester Damiana in Südamerika) markiert ist. Nun wird ein neues Fähnchen dazukommen. Dr. Oyibo lehrt Theologie an einer staatlichen Universität in Nigeria. Er hat viele Jahre in Freiburg und Kassel gelebt und spricht hervorragend deutsch. Er wird im August die Ferienvertretung in der Seelsorgeeinheit übernehmen: "Natürlich erst nach vollumfänglicher Einarbeitung", wie Pfarrer Thomas Holler betont, der Dr. Oyibo schon aus seiner Studienzeit her kennt.

Über die Jahre sei der Kontakt nie abgebrochen, und nun habe sich der Pfarrer und Hochschuldozent angeboten, seine Ferien arbeitend im Murgtal zu verbringen. "Wir sind sehr froh über dieses Angebot", meint Holler, denn die Jungpriester, die sonst in der Seelsorgeeinheit während ihres Studiums in Freiburg eingesetzt werden konnten, haben zwischenzeitlich andere Aufgaben. Stanley James ist vergangenes Jahr bereits zurück nach Indien gegangen, Pater Josef ist in der Endphase seiner Dissertation. Und auch Kiggundu aus Uganda ist seit Jahren in den Sommerferien zuerst in Gengenbach und später in Pöttmes im Bistum von Augsburg eingesetzt.

"Vor einigen Jahren hat mich Dr. Oyibo schon einmal hier in Forbach besucht und ich bin sicher, er wird sich hier wohlfühlen": Pfarrer Holler freut sich, selbst noch ein paar Tage gemeinsam mit dem Gast aus Nigeria zu verbringen, der sicherlich auch ein sehr interessanter Gesprächspartner ist, denn sein Forschungsschwerpunkt an der Hochschule als Theologe ist das Spannungsfeld zwischen Religion und Gewalt - und das in einem Land, in dem Boko Haram als islamistische Terrorgruppe weltweit Schlagzeilen macht.