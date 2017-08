Richtiger Umgang mit den Vierbeinern Gaggenau (red) - Beim Verein der Hundefreunde Gaggenau wuselte es dieser Tage mal auf die andere Art. Wo sonst immer viele Vierbeiner aktiv sind, waren dieses Mal die jungen Zweibeiner deutlich in der Überzahl. Im Rahmen des Ferienspaßprogramms der Stadt Gaggenau waren mehr als 60 Kinder und Jugendliche sowie zahlreiche interessierte Eltern auf der Vereinsanlage zu Besuch. Sie konnten sich laut Pressetext ein Bild über das breitgefächerte Angebot des Vereins machen. Den kleinen Besuchern wurde während ihres Aufenthalts im Dürrenbachtal Wichtiges über den Umgang mit den Vierbeinern nahe gebracht. Auch praktische Übungen, wie beispielsweise Gehorsams- und Schutzdienstübungen, erlebten die Schüler hautnah. Silke Schneider gab den Kindern zu Beginn Informationen über den richtigen Umgang mit Hunden. Anhand von Schaubildern konnten sie lernen, Stimmungen bei Hunden richtig zu deuten. Silke Schneider wies die Kinder darauf hin, dass man einen fremden Hund nie anfassen und auch nicht schnell auf ihn zugehen sollte. Zu schnelles Wegrennen könne den Beute- und Verfolgungstrieb eines Hundes anregen. Nach der theoretischen Einführung durften die gespannten Kinder endlich raus auf den Übungsplatz. Den ersten Einblick nahmen sie in die Welpenschule des Vereins. Hier hatten sich Welpenbesitzer eingefunden, um Übungen an Wippe, im Ballbecken und ähnlichem zu zeigen. Das gemeinsame Spiel der Welpen im Anschluss machte den kleinen Gästen besonders viel Freude. Praktische Übungen gezielt anwenden Anschließend warteten schon zahlreiche Hundeführer mit ihren unterschiedlichen Vierbeinern auf dem Übungsplatz. Die Kinder hatten nun die Möglichkeit, Rassen zu erraten, Streicheleinheiten zu verteilen und die Hundeführer auszufragen. Anschließend gab es Vorführungen in den Sparten Unterordnung und Schutzdienst. Die Gäste erhielten zum Abschluss eine Broschüre als Geschenk des Vereins der Hundefreunde. Sie haben gelernt, dass man keine Angst vor ausgebildeten und gut sozialisierten Hunden haben braucht, betont der Verein in seiner Pressemitteilung.

