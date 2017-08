Die vergessene Welt des Heinrich Hübsch





Von Thomas Senger Gaggenau - Weithin sichtbar - und doch Jahrzehnte im Dämmerlicht. Das Hofgut Amalienberg geht nach grundlegender Sanierung einer besseren Zukunft entgegen. Mehr als zwei Millionen Euro hat der neue Eigentümer Adolf Hans Scherer in den vergangenen zwei Jahren investiert. Das Vorhaben ist nicht abgeschlossen: Das Kavaliershaus wird noch saniert. Aber am 16. und 17. September will Scherer der Öffentlichkeit Einblick gewähren. Ein großes Fest ist geplant. 2015 hat die Adolf Scherer GmbH & Co KG das Anwesen erworben: Rund 43 Hektar Wiesen, Weiden, Wald und vor allem ein in weiten Teilen denkmalgeschütztes Ensemble, das aufgrund seiner exponierten Lage das Ortsbild prägt. Zum Vergleich: Das Stammwerk des nahe gelegenen Benzwerks umfasst 46 Hektar. Scherer war nicht der einzige, der sich um das Hofgut bemüht hatte. Letztlich hat die Erbengemeinschaft der Familie Oertel ihm den Zuschlag gegeben - über den mit Sicherheit millionenschweren Kaufbetrag hält man sich bedeckt. Dass Adolf Hans Scherer die Öffentlichkeit in den Jahren seit dem Kauf gesucht hätte, kann man gewiss nicht behaupten. Nicht nur Gaggenauer Gemeinderäte rätselten, was dort oben vor sich ging, als unübersehbar Bauarbeiten begonnen hatten. Zwei mächtige Betonpfeiler ("Portalsäulen") mit dem unmissverständlichen Hinweis "Privateigentum. Kein Zutritt." wurden am unteren Ende der Zufahrt errichtet. Es war eine Herkulesarbeit, die zeitgleich oben auf dem Berg verrichtet wurde. Und manch Gaggenauer fühlte sich auch an die Herkules-Sage und die Ställe des Augias erinnert. "Sie konnten hier nirgends hinfahren", berichtet Adolf Hans Scherer beim ersten Pressetermin, den er dieser Tage als neuer Eigentümer gewährte, von Unkraut und Matsch. Weithin sichtbar waren die braunen überweideten Flächen. Keine Hinterwälder, nur noch Schafe Die rund 70 Hinterwälder-Rinder, die sich dort tummelten, sind Geschichte, die Fläche erholt sich. Künftig werden hier nur noch Schafe weiden: Mit Johannes Wekerle, Sohn des früheren Pächters, wurde für 23 Hektar ein Zehnjahrespachtvertrag abgeschlossen. Heuwiesen und Weiden, eine andere landwirtschaftliche Nutzung ist nicht vorgesehen. Also auch kein Erdbeerfeld oder Ähnliches wie in den frühen achtziger Jahren. Fortbestand der landwirtschaftlichen Nutzung war gleichwohl eine der Grundbedingungen, dass seitens des Landwirtschaftsamts der Verkauf des Hofguts an Scherer genehmigt worden war. Das sei ihm ein persönliches Anliegen, versichert Scherer: "Ich habe immer einen Bezug zur Landwirtschaft gehabt." Während seiner Zeit in den USA habe er selbst einen großen Agrarbetrieb geleitet. An den Forstflächen von rund elf Hektar soll sich auch nichts ändern, "und auf rund sechs Hektar werden wir unseren eigenen Pferdebestand halten", sagt Scherer. "Zu 95 Prozent fertig" ist die Sanierung - zumindest was die Anwesen ohne Kavaliershaus angeht. Unter der Bauleitung von Architekt Jörg Metzmeier aus Baden-Baden wurden die Gebäude voll saniert; darunter ein großer Pferdestall, eine Maschinenhalle mit Lagerfläche für Futter sowie Werkstatträume. "Die Dächer waren völlig desolat", berichtet Metzmeier. Es wurden befestigte Wege angelegt und über 100 Bäume und Großsträucher gepflanzt. Bei einem großen Teil der Gebäude musste der Denkmalschutz berücksichtigt werden. Vier Familien leben in den vier Reihenhäuschen. Auch diese sind denkmalgeschützt; sie gelten als Beispiel der klassischen Arbeiterhäuser eines Hofguts. Deren Wohnnutzung soll Bestand haben. "Aber der denkmalgeschützte Kuhstall von 400 Quadratmetern sucht noch Verwendung", sagt Scherer. Immerhin wird er beim Hoffest als Festsaal dienen. Eine dauerhafte gastronomische Nutzung sei nicht geplant. Ein Biergarten ist nicht vorgesehen "Die Umbaukosten werden zwei Millionen Euro überschreiten" - näher will sich Scherer nicht äußern. Die Sanierung des augenfälligsten Gebäudes, des sogenannten Kavaliershauses, ist noch nicht abgeschlossen. Es ist nicht mehr bewohnt. Es wurde - eine Säuleninschrift belegt dies -, 1828 von Heinrich Hübsch gebaut. Der Weinbrenner-Schüler ist bekannt als Architekt der Trinkhalle in Baden-Baden. Auf der Terrasse vor dem Kavalierhaus einen Sonntagsbrunch mit Blick auf die Murgtalhöhen genießen oder einen mediterranen Grillteller an einem Sommerabend? Über die Nutzung sei noch nicht befunden, aber, so versichert Scherer: "Kein Biergarten." Während die Fassade bereits originalgetreu "aufgehübscht" ist - so wurden die teilweise zugemauerten großen Terrassenfenster wieder hergestellt, wird derzeit das Innere des Hauses saniert. Es handelt sich übrigens nicht um das einstige Herrschaftshaus. Dieses, ebenfalls ein Hübsch-Bau, lag Richtung Süden, zu Ottenau hin gewandt. Man könnte es als Schlösschen bezeichnen. Alte Bilder zeugen von seiner Existenz - die schweren Luftangriffe auf Gaggenau 1944 bedeuteten auch für das Herrschaftshaus das infernalische Ende.

