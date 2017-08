50 Jahre meisterliche Arbeit

Weisenbach - Ein halbes Jahrhundert meisterlicher Arbeit ist eine Würdigung wert. Dem Weisenbacher Gärtnermeister Richard Strobel wurde kürzlich bei einem feierlichen Akt in Heidelberg der goldene Meisterbrief überreicht. Der 80-Jährige war und ist Gärtner aus Leidenschaft und zitiert Karl Förster, einen Sachbuchautor und Agrarexperten: "Wenn ich noch mal auf die Welt komme, werde ich wieder Gärtner und das nächste Mal auch, denn für ein einziges Leben war der Beruf zu groß."

Erste Station auf dem Berufsweg war die dreijährige Lehrzeit, die der junge Richard Strobel bei der Gaggenauer Gärtnerei Ball absolvierte. Doch damit war seine Ausbildung nicht beendet. Das Rüstzeug für die spätere Selbstständigkeit erwarb er sich bei der Stadtgärtnerei Vogel-Hartweg in Baden-Baden und bei Anstellungen in Lindenberg (Allgäu), Stuttgart, Pforzheim und Heidelberg. 1959 wurde der Gärtnergeselle mit dem Belzer-Holzmann-Preis ausgezeichnet.

13 Jahre war er als Betriebsleiter der Friedhofsgärtnerei Baden-Baden tätig. Mit der Eröffnung eines Blumengeschäfts in der Weisenbacher Erlenstraße begann 1977 seine berufliche Selbstständigkeit. Die gute Arbeit sprach sich rasch herum, und als er sein Geschäft 2000 an seine Nachfolgerin Elke Mittermeier übergab, war der "Blumenladen" eine Institution in der Murgtalgemeinde. Als Unternehmer stellte er sich gerne seiner sozialen Herausforderung. Der Obst- und Gartenbauverein Weisenbach konnte von seinen Fachkenntnissen profitieren. 32 Jahre war er in der Vorstandschaft des OGV, mit Schnittkursen und Vorträgen ließ er andere an seinem Erfahrungsschatz teilhaben. Wenn es um Dekorationen und die Ausschmückung ihrer Jubiläen und Feste ging, konnten viele Vereine auf die Hilfe von Strobel zählen.

Auch in der Gemeinde hat er Spuren hinterlassen. Jahrzehnte kümmerte er sich um die Ortsverschönerung, und bei der 650-Jahr-Feier hatte er großen Anteil am positiven Erscheinungsbild des Orts. Viel Spaß machte und macht ihm heute noch die Tätigkeit im Heimatpflegeverein. Auf seine Initiative hin nahm die Familie Belzer von Albertis wieder Kontakt zur Murgtalgemeinde auf. Er nimmt auch gern die Kamera in die Hand, um örtliche Ereignisse im Bild festzuhalten. Seine Alben sind mit Bildern und Zeitungsberichten eine Orts-Chronologie der zurückliegenden Jahrzehnte. Sein Wunsch ist, noch lange gesundzubleiben und zum Wohl der Gemeinde wirken zu können.