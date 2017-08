Gemeinsam singen statt einsam fernsehen Von Dagmar Uebel Gernsbach - Mancher macht es allein in der Badewanne, einige brauchen dafür Publikum, die Reichentaler lieben es, zusammen mit Nachbarn und Gästen: Sie singen. Was schon vor Jahrhunderten Brauch war, wenn sich Menschen zusammenfanden, erlebt gerade eine Renaissance. Niemand wird genau sagen können, wie es begonnen hat, das gemeinsame Singen in Wirtshäusern, früher Zentren des gesellschaftlichen Lebens. War nach getaner Arbeit der Hunger gestillt, der erste Durst gelöscht, kam man mit Freunden, Bekannten und Nachbarn ins Gespräch. Und bald darauf war die Stunde der Erzählungen und der Lieder gekommen. Und dabei entstand viel Neues: Märchen, Geschichten und auch Volkslieder. Lust zum Reden und Singen ist geblieben Daran hat sich im Laufe der Zeit teils viel, zum Teil aber auch recht wenig geändert: Die Lust zum Reden und zum Singen ist geblieben. "Warum eigentlich allein vor dem Fernseher sitzen?", fragten sich Julia Gerstner, Michaela Klumpp und Elke Fortenbacher aus Reichental. "Was in Bruchhausen seit Jahren auf große Begeisterung stößt, findet vielleicht auch in Reichental Sangesfreunde." Die Frage nach einem geeigneten Veranstaltungsort war ebenso wie bei der Premiere im Frühjahr auch im Juli schnell geklärt, als Kamilla Wallon, die Wirtin des Gasthofs "Grüner Baum", besonders sangesfreudige Reichentaler in ihr Restaurant einlud. Große Technik war nicht erforderlich, denn das Duo Kurt Bechtel und Alois Horsch aus Waldbronn hatte mit Stimme, Akkordeon, Gitarre und deftigen Zwischenkommentaren das Publikum schon vom ersten Titel an fest im Griff. Die Heimatstübler, wie sie voller Hochachtung in der Gemeinde genannt werden, gehören zu einer Gruppe Waldbronner Bürger, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, das Brauchtum aus vergangenen Zeiten ehrenamtlich zu pflegen. "Und den dörflichen Zusammenhalt", wie Bechtel und Horsch betonten. Später am Abend machte Friedbert Zapf mit seiner Gitarre aus einem Duo sogar ein Trio. Schade nur, wenn dieser Spaß durch mangelnde Textkenntnis gebremst worden wäre. Nicht so in Reichental: Aus insgesamt 87 Titeln konnten sich die Wirtshausbesucher ihren oder ihre Lieblingstitel auswählen, im vorliegenden Textbüchlein aufschlagen und später zusammen mit dem Trio singen - manchmal auch dabei schunkeln. Wäre der Gastraum noch größer gewesen, hätten sich Tanzlustige kaum bremsen lassen. Dabei war es für die Besucher gar nicht so leicht, sich zwischen "Ein Stern", "Von den Bergen rauscht das Wasser", "Bajazzo", "Du hast mich tausendmal belogen", "Wenn wir erklimmen", der "Biene Maja", "Kein schöner Land" oder "Es gibt kein Bier auf Hawaii" zu entscheiden. Selbstverständlich konnten weder das "Köhlerliesel", noch das "Badner Lied" fehlen. "Seid ihr bereit?", fragte Bechtel und hielt für alle gut sichtbar die Nummer des nächsten Liedes hoch. "Und wie!", kam die prompte Antwort. Dass nicht jeder unbedingt das Zeug zum Singen hatte, tat der Begeisterung der Reichentaler sowie der Gäste aus Weisenbach, Söllingen und Ettlingen keinen Abbruch. Während der fast vollzählig anwesende Gesangverein aus Langenbrand sogar auch mehrstimmig zu hören war, brummten oder summten einige eventuell auch nur mit. "Vielleicht nicht immer richtig, aber dafür gerne", da waren sich die Sängerinnen und Sänger mit dem Guggemusiker Rudi Knapp einig: "Und beim nächsten Mal sind wir natürlich wieder dabei."

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben