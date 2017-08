Tropische Temperaturen, viel Regen

Murgtal - Wechselvoll und warm, viel Regen: Insgesamt betrachtet war der Juli ein warmer und sehr nasser Monat mit etwas zu wenigen Sonnenscheinstunden. Über weite Strecken waren sommerliche Temperaturen jenseits der 25 Grad zu verzeichnen.

An 22 Tagen wurden 25°Celsius oder mehr gemessen, also "Sommertage" registriert. An genau zehn Tagen gab es sogenannte "Tropen"- oder "Hitzetage" - es wurde die 30°-Grenze überschritten. Der Maximalwert des Monats wurde in der ersten Dekade, am 6. Juli, mit sommerlichen 34,8°C gemessen, beim Minimalwert wurden am 13. Juli kühle 11,6°C aufgezeichnet.

Mit bundesweit rund 130l/m2 erreichte der Juli 2017 163 Prozent seines Solls von 78 l/m2. Damit gehört er zu den zehn niederschlagreichsten Julimonaten seit Messbeginn 1881. Auch an der Wetterstation Ottenau wurde ein beachtlicher Gesamtniederschlag von 106 l/m2 aufgezeichnet (Normalsoll 91 l/m2).

Die ersten beiden Dekaden verliefen sehr abwechslungsreich. Die Durchschnittstemperatur an der Wetterstation Ottenau wurde mit angenehmen 21,8°C bilanziert. Trockenen Abschnitten folgten örtlich heftige Gewitter, meist von Sturmböen und örtlich sehr starken Niederschlägen begleitet. Die letzte Dekade war eher geprägt von Tiefdruckgebieten. Dabei war Tief "Alfred" das bedeutendste. Es brauste am 26. Juli mit heftigen Regenschauern und örtlich bedenklich ansteigenden Fluss- und Bachpegeln über uns hinweg.

Erste Dekade (1. bis 10. Juli): angenehm warm und sehr sonnig, teilweise aber auch schon schwül. Erst gegen Ende fiel der von vielen Gartenfreunden und Landwirten langersehnte und auch notwendige Regen. Die Durchschnittstemperatur lag bei sommerlichen 23°C. Der Maximalwert lag am 6. Juli (16.15 Uhr) bei heißen 34,8°C, der Minimalwert am 1. Juli (5.55 Uhr) betrug 15,2°C. Die Gesamtniederschlagsmenge wurde mit 20,4 l/m2 aufgezeichnet, dabei fielen an einem einzigen Tag (10. Juli) mehr als die Hälfte mit 13,2 l/m2.

Zweite Dekade (11. bis 20. Juli): immer wieder schnell durchziehende Bewölkung, aber auch schwüle und heiße Tage und gegen Ende der Dekade erneute Gewitter und kurze heftige Regenschauer. Die Durchschnittstemperatur wurde mit immer noch angenehmen 22°C aufgezeichnet. Bei dem Maximalwert konnte erneut die 30° Marke überschritten werden, 34,4°C wurden am 19. Juli (16.20 Uhr) gemessen. Mit einem Minimalwert von 11,6°C am 13. Juli (6.05 Uhr) war man aber noch einmal dem einstelligen Bereich sehr nahe. Die Gesamtniederschlagsmenge wurde mit 19,4 l/m2 aufgezeichnet - wie zuvor war wieder ein einziger Tag, der 11. Juli, mit 11 l/m2, maßgeblich daran beteiligt.

Dritte Dekade (21. bis 31. Juli): War es anfänglich noch recht sonnig und schön so setzte sich Tief "Alfred" allmählich immer mehr durch. Regenfälle und leicht kühlere Temperaturen waren an der Tagesordnung. Erst gegen Ende wurde es wieder freundlicher und wärmer. Die Durchschnittstemperatur lag immerhin bei 20,7°C. Der Maximalwert wurde am 21. Juli (17.45 Uhr) mit 31,5°C aufgezeichnet. Auch der Minimalwert war mit 13,6°C am 24. Juli (18.35 Uhr) noch im normalen Bereich gelandet. Lediglich die Gesamtniederschlagsmenge von 66,2 l/m2 ragt heraus. Denn alleine an drei Tagen waren Regenmengen im zweistelligen Bereich aufgezeichnet worden (24. Juli: 16,6 l/m2, 25. Juli: 17,8 l/m2, 26. Juli: 19 l/m2). Zählt man diese Tagesmengen zusammen, so summieren sie sich auf enorme 53,4 l/m2.

Der Juli 2017 im Überblick (Vorjahresmonat in Klammern): Temperaturdurchschnitt 21,8°C (21,6°C); Niederschlagsmenge: 106 l/m2 (58,8 l/m2); 17 Niederschlagstage (11).

