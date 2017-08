Stadt sucht Wohnraum

Die drei Gemeinschaftsunterkünfte in Gernsbach ("Sonnenhof", "Waldbachschänke" und "Brandeck") sind derzeit immer noch gut belegt mit insgesamt 190 Personen, heißt es im Pressetext der Stadt. Immer mehr Geflüchtete kommen allerdings jetzt in die Anschlussunterbringung, entweder weil sie als Flüchtlinge anerkannt worden sind oder - ohne einen positiven Bescheid erhalten zu haben - seit mindestens zwei Jahren in einer Gemeinschaftsunterkunft leben. Für deren Unterbringung ist nicht mehr der Landkreis, sondern die Stadt zuständig.

Begegnungsladen "H 10" geöffnet

Reil bezifferte die Anzahl der Geflüchteten in der Anschlussunterbringung auf aktuell 88 Personen. Im nächsten Jahr kommen laut Prognose voraussichtlich entweder 43 oder aber 120 Personen hinzu - abhängig davon, ob der "Sonnenhof" über den 31. Dezember hinaus als Gemeinschaftsunterkunft bestehenbleibt. Der Landkreis plant derzeit, die Unterkunft zu schließen (wir berichteten).

Für die Flüchtlinge, die in die Anschlussunterbringung kommen, sucht die Stadt Wohnraum. Bürgermeister Knittel verdeutlichte, dass die Anschlussunterbringung rein rechtlich gesehen mit der Obdachlosenunterbringung vergleichbar sei, so dass ein verminderter Standard gelte. Im Gespräch ist, dass der "Sonnenhof" auch für die Anschlussunterbringung genutzt werde, doch seien hier noch viele Fragen offen.

Knittel rief die Ehrenamtlichen dazu auf, sich jetzt verstärkt den Menschen in der Anschlussunterbringung zuzuwenden und sie bei der Integration in die Gesellschaft zu begleiten. Eins der Projekte dafür ist der Begegnungsladen "H 10" in der Hauptstraße. Er soll als offener Treffpunkt für Alt- und Neubürger und darüber hinaus als zentrale Informationsstelle für Flüchtlinge dienen. Geöffnet ist "H 10" derzeit bereits zwei Stunden am Vormittag. Durch einen Spendenaufruf kam inzwischen ein Großteil des benötigten Mobiliars und des Geschirrs zusammen. Aktuell gesucht wird derzeit noch ein Kühlschrank, wie Ines Reil sagte. Wer hier helfen oder auch beim Treffpunkt mitmachen möchte, kann sich direkt an sie wenden unter: (07224) 64477.