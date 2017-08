Wo "Unkerich" noch leben darf Gaggenau (ler) - "Impulse für die Vielfalt", nennt die EnBW ein Förderprogramm, das auch dem Gaggenauer Förster Jochen Müller hilft, Artenschutz zu betreiben. Der Gelbbauchunke gilt dessen Sorge, für die er sich in seinem Revier besonders stark einsetzt. In einem speziellen Bericht in der deutschen Forstzeitschrift "AFZ - Der Wald" verweisen Jochen Müller und sein Kollege Hans-Joachim Beck (Rems-Murr-Kreis) darauf, dass man mit geringen finanziellen Aufwand die Lebensräume für Amphibien im Wald fördern kann. Beispielsweise durch Belassen von Fahrspuren in den Rückegassen nach der Holzernte, beziehungsweise durch das zusätzliche Ausbaggern von kleinen Tümpeln, in denen sich die Gelbbauchunke schnell einnistet. Im Gaggenauer Revier hat Jochen Müller diese Maßnahmen mit beachtlichem Erfolg durchgeführt und über 30 Kleingewässer beiderseits der Murg angelegt. Guter Artenschutz muss nicht teuer sein, ist sich der Förster sicher und erinnert daran, dass die Kosten für die Stadt im Vorjahr relativ gering waren, weil die EnBW die anfallenden 1900 Euro zu 90 Prozent gefördert hat. Allerdings gilt es unter anderem, die privaten Waldbesucher von den durchgeführten Aktionen mit entsprechenden Informationen zu überzeugen und dabei Verständnis dafür zu wecken, dass Fahrspuren als Habitate für Amphibien absolut wichtig sind. Da die wichtigsten Verbreitungsgebiete der Gelbbauchunke Baden-Württemberg und Bayern sind, müsse auch in diesen Gebieten eine besondere Sorgfalt für diese Tierart gelten, mahnte Jochen Müller, als er mit einem mächtigen Schwung des Keschers eine Unke aus einem Tümpel am Hummelberg "fischt", um bei einer Exkursion mit Naturschutzexperten auf die Besonderheiten des streng geschützten kleinen Froschlurchs aufmerksam zu machen. Die biologisch "Bombio variegsta" heißende Gelbbauchunke ist eigentlich eine unscheinbare graubraun gefärbte relativ kleine Krötenart, die bei Gefahr durch den sogenannten Unkenreflex ihre gelb gefärbte Unterseite zur Feindabwehr zeigt. Seit 2000 betreut Jochen Müller das 1100 Hektar weite Gaggenau Revier. In der Nähe des Friedhofes hat er bereits in seiner Anfangszeit für die Gelbbauchunken auf einer Wiese Tümpel ausheben lassen, die inzwischen verbuscht und verschlammt waren und in jüngster Zeit wieder "unkentauglich" gemacht wurden. Das Resümee des Försters: Weil die auch Feuerkröte genannte Art auf stets frische Wasserflächen angewiesen ist, "muss man bei der Unterstützung der Habitate für die Gelbbauchunke immer am Ball bleiben".

