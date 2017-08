Letztes Relikt der Scheuerner Bahngeschichte

Gernsbach - Ein bisschen fühle ich mich wie der Prinz in "Dornröschen". Der durchtrennte nach 100 Jahren die Dornenhecke zum Märchenschloss. Auf einen Kuss darf ich leider nicht hoffen. Mein Ziel ist viel profaner, aber in diesem Moment durchaus auch aufregend: Ein zugewucherter ehemaliger Waggon harrt direkt am Scheuerner Bahnübergang seiner teilweisen Freilegung.

Der Hinweis kam von Heinz Altmann, einem Urgestein der Gernsbacher Kommunalpolitik, der seit den 1970er Jahren zunächst als Mitglied der legendären "AG Uran" und dann von 1984 bis 1989 auch als Stadtrat mit unbequemen Fragen auffiel. Altmann, Jahrgang 1935, ist gerade dabei, mit seiner Frau Ingrid, die ihm zwischen 1994 und 1999 am Ratstisch nachfolgte, ins Markgräflerland als Alterssitz umzuziehen. Ein Beitrag zum ehemaligen Haltepunkt Scheuern im Jubiläumsheft zur 750-Jahr-Feier des ältesten Gernsbacher Stadtteils erinnerte ihn an vergebliche eigene Anstrengungen, das Denkmal an die Schienenvergangenheit Scheuerns vor dem Verfall zu retten.

Diese liegen 15 Jahre zurück, und seither ist nichts passiert. Leider bin ich jetzt an diesem heißen Sommertag denkbar schlecht ausgerüstet mit Sandalen und kurzärmeligem Hemd. Hätte er mir nicht vorher sagen können, auf was ich mich da einlasse? Immerhin hat Altmann eine Rosenschere und Gartenhandschuhe für mich mitgebracht. Gemeinsam stapfen wir durch Brennnesseln, schneiden dichtes Brombeergestrüpp und auch einige wilde Weinreben weg.

Als die metallbeschlagene Ecke freiliegt, verfliegt die anfängliche Skepsis: Das ist tatsächlich nicht nur irgendeine Holzhütte. Nach einigen beherzten weiteren Schnitten wird die Tür an der Längsseite frei. Bewegen lässt sie sich nicht. Doch der Spalt ist so groß, dass ich mich hindurchzwängen kann. Spätestens jetzt sind letzte Zweifel beseitigt. Das ist tatsächlich ein Waggon, der hier ohne Räder aufgebockt wurde. Genauer gesagt ist es ein zweigeteilter Gepäckwagen. Der vordere kleinere Bereich gewährt nur durch eine Luke Einblick in die hintere größere Hälfte, wo eine große Schiebetür den eigentlichen Zweck des Waggons verrät.

Geschätztes Baujahr vor Erstem Weltkrieg

Der Boden ist großenteils zerfallen, aber die Spanten wirken stabil und das Dach ist augenscheinlich dicht. Wohl nur deshalb steht dieser einstige Eisenbahnwagen noch und hat offenbar viele Jahrzehnte Wind und Wetter getrotzt. Heinz Altmann schätzt das Baujahr auf die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Sein Urteil hat Gewicht, denn er hat als eifriger Modellbahnliebhaber Loks und Waggons der einstigen Jagsttalbahn akribisch eingemessen und im Maßstab 1:22,5 detailgetreu nachgebaut.

Als die Reichsbahn Anfang 1924 den Haltepunkt Scheuern aus dem Fahrplan strich, platzierte sie nach dem Abriss des Bahnhofgebäudes noch im gleichen Jahr eine "einfache Wachthütte" für den Schrankenwärter auf dem Gelände. Das ist aus den Akten verbürgt. Handelt es sich bei dem Waggon um diese Hütte? Altmann bringt ins Gespräch, dass der Gepäckwagen vielleicht auch erst nach der durchgehenden Verbindung der Murgtalbahn bis nach Freudenstadt 1928 hierher gebracht worden sein könnte. Sicher ist, dass es sich um das letzte Relikt der Scheuerner Bahngeschichte handelt. Noch in den 1970er Jahren habe der Skiclub Gernsbach vergeblich beantragt, diesen Waggon als Lager zu nutzen, berichtet Altmann aus Gesprächen mit dem altgedienten Gernsbacher Bahnbeamten Ernst Engelhardt.

Restaurieren lasse sich der Waggon wohl nicht mehr. Doch wer weiß. Mir kommt der Rennfahrer Karl Kappler in den Sinn, dessen einstiges Wohnhaus wenige hundert Meter oberhalb liegt. Von ihm gibt es Automobile, die unrettbar verloren schienen und dennoch wiederhergerichtet werden konnten. Vielleicht ließe sich in Gesprächen mit der AVG, die das Bahngelände gepachtet hat, etwas bewirken: als unverhoffter Beitrag zur 750-Jahr-Feier Scheuerns. Zu wünschen wäre es. Dann würde tatsächlich ein Märchen wahr.