Erst Zeitung lesen, dann Lieder schreiben

BT: Herr Böhmer, verdienen Sie so viel, dass Sie sich über Steuerhinterziehung Gedanken machen müssen?

Stefan Böhmer: Ha! Schön wär's! Das Leben als Rockstar ist leider nicht mehr das, was es mal war... (ha ha). Nein, im Ernst, ich bin ein Durchschnittsverdiener, gehe arbeiten und bin froh, wenn mein 17 Jahre alter Opel keine größere Reparatur benötigt. Auf die Sache mit der Steuerhinterziehung beziehungsweise Steuervermeidung bin ich dadurch gekommen, dass ich immer auch den Wirtschaftsteil einer Zeitung lese.

BT: Da geht es ja nicht nur ums Thema Steuern.

Böhmer: Als ich aber gelesen hatte, dass zum Beispiel der Energiekonzern E.ON auf Zinserträgen von 130 Millionen Euro genau 1575 Euro Steuern bezahlt hat, fiel es mir immer schwerer, einfach mit den Schultern zu zucken und weiter zu blättern. Da fehlen dem Gemeinwohl gigantische Summen, die an anderer Stelle Großes bewirken könnten, zum Beispiel in Schulen oder im Gesundheitswesen.

Interview

BT: Und wie behandeln Sie das Thema in Ihrer CD?

Böhmer: In einem Lied singe ich einfach die Namen von Konzernen, die sich in Sachen Steuervermeidung besonders hervortun. Bei den anderen Songs musste ich mir ein paar Kniffe einfallen lassen; Wirtschaftsnachrichten zu vertonen ist ja eine eher trockene Angelegenheit, es sollte auch nicht zu ernst sein.

BT: Beispiele?

Böhmer: In "Goodbye Mr. Rich" verabschiede ich einen steuerflüchtigen Milliardär am Flughafen, "Delaware Loophole" ist ein Werbe-Song für eine Steueroase in den USA. Über manche Themen war es etwas mühsam zu schreiben, andere Berichte klangen schon in der Zeitung wie Räuberpistolen. "Delaware" hätte noch Material für zwei oder drei Songs mehr hergegeben. Es gibt dort zum Beispiel ein zweistöckiges Bürogebäude, in dem sage und schreibe 285000 Firmen ihren Sitz haben. Da macht meine Fantasie Luftsprünge und das Beste: Das ist alles echt!

BT: Auch intelligente Texte brauchen gute Musik. Sie machen alles selber ?

Böhmer: Ja, ich mache alles selber, von A bis Z. Instrumente spielen, aufnehmen, abmischen und so weiter. Sogar das CD-Cover entwerfe ich selbst. Früher hab ich öfter mal Studio-Arbeit für andere gemacht, das kommt mir jetzt zugute.

BT: Zentrales Instrument, mit dem Sie auch live unterwegs sind, ist die Concertina. Wie kam es zu dieser exotischen Liaison?

Böhmer: Die erste Concertina habe ich im Musikgeschäft gesehen und dachte "Oh, schön klein, viele Knöpfe, was ist das denn?" Die war aber noch nicht die Richtige. Dann war eine monatelange Recherche im Internet dran und schließlich hielt ich meine erste "echte", also antike Concertina in den Händen. Ich habe von Beginn an gespürt, dass dieses Instrument viel Potenzial für meine Musik hat. Sie ist genau 100 Jahre alt und von so guter Qualität, dass sie locker noch weitere 100 macht.

BT: Aber wohl nicht gerade geschaffen für den Pop des neuen Jahrtausends.

Böhmer: Die Concertina für Rock/Pop-Songs aufzunehmen war etwas schwieriger, ich musste viel ausprobieren, um meinen Sound zu finden. Das war sozusagen Neuland, weil es bisher keinen Spieler gibt, der das Instrument auf diese Art nutzt. Die Gemeinschaft der Concertina-Spieler ist klein, besonders die der Maccann-Duet-Concertina, das ist die Bauart von meiner. Es gibt schätzungsweise nur 200 aktive Spieler auf der Welt.

BT: Sie treten solo auf, allerdings mit Loop-Gerät. Ist das die Zukunft der Livemusik?

Böhmer: Sie meinen den Looper? Na ja, ich benutze auf der Bühne ziemlich viel technisches Spielzeug, da habe ich Spaß dran. Aber so wichtig ist das nicht. Ich denke die Zukunft der Livemusik liegt dort, wo sie schon immer lag: in einem guten Song, der direkt von der Seele der Musiker in die Seele der Zuhörer geschickt wird. Auf welche Art das geschieht, ist Nebensache.

