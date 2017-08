Erleben, wie Wald tickt

"Unser Wald im Landkreis Rastatt eignet sich hervorragend als außerschulischer Lernort. Vom Auewald am Rhein bis zum Bergmischwald am Kaltenbronn bietet er alle Facetten. Gemeinsames intensives Erleben ist eine hervorragende Grundlage für wirksames Lernen und Begreifen. Mit der Waldbox haben die Förster des Kreisforstamtes rund 100 Bildungsaktivitäten mobil und griffbereit vorbereitet", sagt die Försterin und Waldpädagogin Kristina Schreier.

Die Leiterin des Infozentrums Kaltenbronn freut sich sehr, dass der Landkreis für die waldpädagogische Arbeit ein solch umfangreiches Paket erhalten hat. Mit der Vielzahl an Aktivitäten kann sie flexibel auf die Anforderungen des Lehrpersonals passend zum Bildungsplan eingehen. "Vielen Menschen, vor allem in den Großstädten, ist nicht klar, welche Leistungen eine moderne Waldwirtschaft für die Gesellschaft erbringt. Aufgabe der Politik und der Forstverwaltung ist es, ihr Handeln zu erklären. Unser Projekt bringt uns auf diesem Weg einen guten Schritt voran", erklärte Forstminister Peter Hauk bei der Übergabe der Waldbox am 23. Mai.

Die Forderung nach Lernen mit Lebensweltbezug außerhalb des Klassenzimmers wird immer häufiger gestellt - nicht nur durch die neuen Bildungspläne der Schulen, in denen Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) die erste Leitperspektive darstellt. Viele Unterrichtsinhalte lassen sich von der Theorie in der Schule in die Praxis im Wald übertragen. An realen Beispielen im Wald lernen die Schüler ihr Wissen einzusetzen, zu verknüpfen, entsprechend zu handeln, die Folgen des Handelns zu bedenken und die Verantwortung dafür zu übernehmen.

Der neue Waldpädagogik-Anhänger beinhaltet Arbeitshilfen, Materialien, Werkzeuge und Ausrüstung für unterschiedliche waldpädagogische Aktivitäten. Sie sind geordnet in zunächst acht Themen-Boxen, welche separat verwendet werden können und sich von der Kita bis zur Oberstufe eignen. Die Boxen sind so ausgestattet, dass die Materialien in der Regel für eine Klasse mit bis zu 35 Schülern ausreichen.

Weitere Informationen:

www.infozentrum-kaltenbronn.de

www.waldbox.forstbw.de