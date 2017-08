Saubere, formale Grundlage fehlt

Dafür fehlt bislang "die saubere, formale Grundlage", wie Edgar Burkard auf BT-Anfrage bestätigt. Er ist stellvertretender Leiter des Kreisumweltamts in Rastatt und verweist darauf, dass man die Situation dort "schon kritisch" sehe, wenn zum Beispiel bei größeren Baustellen nachts Material an- und abgefahren werde, was Staub und Lärm verursache. Da könnte ein Immissionsschutzrechtliches Verfahren Abhilfe schaffen - beziehungsweise entsprechende rechtliche Grundlagen.

Hintergrund der Geschichte ist die Absicht der Stadt Gernsbach, das Gelände mittelfristig dem Weingut Schloss Eberstein zur Verfügung zu stellen (wir berichteten). Auf eine Anfrage in der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause hatte Bürgermeister Dieter Knittel darauf verwiesen, dass das Landratsamt aktuell ein immissionsschutzrechtliches Verfahren für das Gelände vorbereite. Ein solches sei allerdings nicht nötig, wenn es gelänge, der AVG eine entsprechende Ausweichfläche anbieten zu können. "Dann bräuchten wir kein Verfahren", bestätigte Burkard. Man sei derzeit noch auf der Suche nach einem passenden Gelände. Die Stadt hat bereits Ende vergangenen Jahres einen entsprechenden Planungsauftrag vergeben; Ergebnisse gebe es aber noch keine, wie Knittel jüngst im Gemeinderat mitteilte. "Man muss das jetzt mal abwarten", sagte auch Burkard, schließlich müsse die AVG den Bahnbetrieb sicherstellen und etwaige Veränderungen auch durch ihre zuständigen Gremien absichern lassen.

Idealer Platz für Weingut

Das Weingut Schloss Eberstein hat schon lange ein Auge auf das Gelände an der Stadtbahnhaltestelle in Obertsrot geworfen. Es sei der ideale Platz, um Kellerwirtschaft (die aktuell in einem angemieteten Keller in Renchen bewerkstelligt wird), Büro und Lagerflächen an einem zentralen Standort zu bündeln - mit Blick auf das Schloss und den Weinberg. Sollte dieses Vorhaben Realität werden, könnte auch das Thema Weintourismus im Murgtal an Bedeutung gewinnen. Dieses Ziel formulierten die Inhaber des Weinguts Schloss Eberstein, Jürgen Decker und Ernst Möschle, als das BT erstmals über die Umzugspläne auf das AVG-Gelände berichtete - das war im November 2016.