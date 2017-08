Wenn die Murg zum tschechischen Grenzfluss wird

Murgtal - Nein, es klappert nicht die berühmte Mühle am rauschenden Bach. Was da in diesen Tagen nicht weit von der Heppenau-Hütte im Forbacher Wald ziemlich oft zu hören war, waren viele "Klappen" bei den Dreharbeiten für einen Kinofilm, der im Herbst 2018 in die deutschen Kinos kommen soll. Und auch wenn am Murgstrand später nur die Filmfreunde Jona (Finn Reyels) und Miro (Roman Bakhavani) zu sehen sein werden, waren es während der Aufnahmen rund 30 Personen, die am Set jede Menge Arbeit hatten, damit die Akteure um Regisseurin Ann-Kristin Reyels an Ton, Licht und Kamera optimale Bedingungen für "Blutsbrüder" hatten.

Aber was machte das DLRG aus Gaggenau am Set? Pascal Marxer und Peter Rodenfels gingen vor ihrem Einsatz zu Drehbeginn erst einmal "Baden" und sorgten dafür, dass die roten Neoprenanzüge die dünne Wasserschicht aufnehmen konnten, die als Isolierung wirkt. An dem heißen Drehtag nicht etwa gegen die kalte Murg, sondern gegen die schwüle Luft.

Die beiden waren nur vorsorglich dabei: Falls bei den Dreharbeiten ein Schauspieler oder die Kamerafrau ins Wasser stürzen sollte. Und so saßen sie während der Dreharbeiten nur beobachtend am Ufer.

Für das DLRG aus Gaggenau übrigens nicht der erste Einsatz an einem Filmset, denn der SWR hatte die Hilfe der Ortsgruppe schon öfter gebraucht: "Wir haben schon für den ,Tatort' Wellen gemacht und sind mit einer Ritterrüstung unter Wasser durchs Schwimmbad gestapft", erzählte Peter Rodenfels.

"Blutsbrüder" - so der Arbeitstitel des Films - wird allerdings nicht für den SWR gedreht, sondern die "Kurhaus Production Film & Medien GmbH" aus Baden-Baden realisiert - in Co-Produktion mit dem ZDF und mit Unterstützung der Filmförderung Baden-Württemberg - den Streifen. "Das ist unsere erste Zusammenarbeit mit dem ZDF", berichtete Christian Holthof, einer der Geschäftsführer aus Baden-Baden. Gemeinsam mit dem Co-Produzenten Daniel Reich hat die Firma bereits an zahlreichen Spielfilmen und Dokumentarfilmen mitgewirkt, meistens aber in Zusammenarbeit mit dem SWR.

Die Handlung von "Blutsbrüder" wird zwar an der tschechischen Grenze spielen, gedreht wurde und wird allerdings hauptsächlich im Schwarzwald. "Große Teile der Handlung spielen im Wald, weil das für die beiden zehn- und 13-jährigen Jungs im Film ein Raum ist, wo sie sich wohlfühlen", verriet Holthof. Und was sich nun nach einem Kinderfilm anhört, ist nur der Anfang einer packenden Geschichte, die auch sehr dramatische und verstörende Elemente haben wird, denn an der Grenze ist nicht nur Platz für harmlose Abenteuerspiele: Auch sehr ernste Themen wie zum Beispiel Kinderprostitution werden aus Sicht der Jungen behandelt. "Es wird kein Kinderfilm sein, dazu ist das Thema zu ernst, aber durchaus als Familienfilm geeignet, denn die Geschichte wird aus Kinderperspektive entwickelt", erläuterte Holthof.

Berlinale im Februar 2018 das Ziel

Gefilmt wurde bereits in Herrenwies, wo ein Privathaus als Drehkulisse diente, und vor wenigen Tagen fanden Dreharbeiten im alten Steinbruch in Raumünzach statt. "Das war spannend", erzählte Hauptdarsteller Finn Reyels. Der Zehnjährige aus Berlin ist froh, dass er mit seiner Mutter, die Regisseurin ist, am Set zusammenarbeiten kann: "Das macht echt Spaß", sagte er schon sehr souverän, bevor er aus dem Jogginganzug schlüpfte und nur mit der Badehose in die kalte Murg stieg. Denn in der ersten Szene soll er einfach alleine im Wasser spielen. Rund um ihn herum tragen alle anderen wärmende Neoprenanzüge. Die Szene wurde mehrfach gedreht, denn gefilmt wurde nur mit einer Kamera, die für die nötigen Schnitte dann mehrfach den Platz wechseln musste.

Die neugierigen Zuschauer, die sich am Drehort einfanden, wurden freundlich, aber bestimmt weggeschickt. Denn beim Dreh darf nicht gestört werden. Viel Zeit, um Szenen unendlich oft zu wiederholen, gibt es nämlich nicht: Die beiden jugendlichen Hauptdarsteller dürfen aus Jugendschutzgründen nämlich nur sehr kurze Drehtage haben. Danach wurde der gesamte Drehplan ausgerichtet, auch für die beiden anderen (erwachsenen) Hauptdarsteller Silke Bodenbender und Godehard Giese.

Christian Holthof, der Geschäftsführer der Produktionsfirma, ist selbst in Gaggenau aufgewachsen und als Junge oft mit seinen Freunden an der Murg gewesen. Nicht von ungefähr kennt er also die Gegend und weiß, wo gute Plätze sind. Und der Badestrand der Murg an der Heppenau ist tatsächlich die beste "Location" für das Vorhaben. Nicht nur als Kulisse, sondern auch für den Tross, der mit an jeden Drehort kommt: der "Foodtruck" aus Berlin, der für die Verpflegung der rund 30-köpfigen Crew sorgt, die Wohnmobile für die Darsteller, die Kostümwagen, der Sprinter für die Maske, in dem geschminkt und frisiert wird, und - nicht zu vergessen - der große Stromgenerator.

Auch wenn die Dreharbeiten bald abgeschlossen sein werden, damit die beiden Hauptdarsteller noch ein bisschen Schulferien genießen dürfen, ist der Film noch lange nicht fertig. Und bevor er in die Kinos kommt, wollen die Produzenten ihn bei Filmfestspielen präsentieren: "Bei der Berlinale im Februar 2018 - das ist das Ziel", verriet Holthof. Wer weiß, vielleicht gibt es dann sogar einen Preis für die Arbeit? Regisseurin Ann-Kristin Reyels hat damit bereits Erfahrung: Sie erhielt 2007 für ihren Abschlussfilm "Jagdhunde" einen Kritiker-Preis.