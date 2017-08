Ein "Tisch" voller Geschichte

Circa zwei Monate ist das her, sagt Michelbachs Ortsvorsteher Franz Kowaschik. Mehrere Anfragen im Ortschaftsrat, im Bau- und Umweltausschuss sowie im Gaggenauer Gemeinderat folgten. Die Anlage befindet sich auf städtischem Terrain.

Und die Stadt will sich demnächst auch darum kümmern, dass sie wieder aufgebaut wird, kündigt Kowaschik im BT-Gespräch an. Der Tisch und die Bank seien einst anlässlich der 900-Jahr-Feier Michelbachs im Jahr 2002 dort aufgestellt worden, meint der Ortsvorsteher. Seither dienen sie vielen Radlern und Wanderern als Rastplatz.

Aufgewertet wird dieser seit dem Jahr 2007 durch den Gedenkstein an Emil von Kageneck. Der stand vorher etwa auf halber Strecke zwischen Michelbach und Gaggenau oberhalb einer Innenkurve der Landesstraße 613 und war erst zu sehen, wenn man eine steile Böschung hinaufgestiegen ist. Der Heimatforscher Manfred Reufsteck hatte bei der Stadtverwaltung angeregt, den Gedenkstein an jene Stelle zu verlegen, wo er seit nunmehr zehn Jahren zu finden ist - am Rastplatz "Tisch".

Gedenkstein an Freiherr Emil von Kageneck

Und da ist er genau richtig, denn der Bau der neuen Verbindungsstraße von Gaggenau nach Michelbach, die seit 1853 besteht, geht auf eben jenen Freiherr Emil von Kageneck zurück. Er war von 1840 bis 1858 Leiter des Forstamts Rotenfels.

Die Gemeinden Michelbach und Gaggenau setzten ihm als Dank noch zu Lebzeiten an der L613 ein Denkmal. Das geriet allerdings aufgrund des abgelegenen Standorts und der fortschreitenden Motorisierung später in Vergessenheit - bis Manfred Reufsteck es in Erinnerung rief und die Forstbehörde im Mai 2007 den "Umzug" realisierte.