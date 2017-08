Warum Männer von Format starke Frauen lieben

Forbach - "Warum Männer von Format starke Frauen lieben?" Eine Frage, zu der die "Sen!oritas" einiges beizutragen haben. Der Veranstaltungsort, der Landgasthof "Ochsen" in Langenbrand, platzte jedenfalls am Freitagabend fast aus allen Nähten. Doch nicht nur Frauen, obwohl eindeutig in der Überzahl, zeigten sich neugierig auf das neue Programm. Auch Männer befanden sich unter den Gästen. Alle gemeinsam erlebten sie eine echte und am Schluss vielbeklatschte Premiere.

Eigentlich wollten Lenchen Kneisch (Klavier), Margot Trawka (Erzählerin) und Katharina Vogt (Gesang) ihr neues Programm beim Kur-Kneipp-Verein in Schönmünzach vorstellen. Doch leider wurde die Gruppe zehn Tage vor Veranstaltungsbeginn wieder ausgeladen. Eine herbe Enttäuschung - nicht nur für die Frauen, sondern auch für alle Fans.

Am Freitagabend war es dann endlich soweit. Das starke Trio zeigte sich in Hochform. Jenseits schenkelklopfenden Humors, sangeskräftig und voller Leidenschaft stellte man starke Frauen von Eva, Kleopatra, über Marlene Dietrich, Elisabeth Taylor bis zu hin zu Soraya in den Mittelpunkt des Abends. Ebenso Frauen wie Bertha Benz, die der heutigen Mobilität Schub verlieh, oder wie Coco Chanel, die mit dem kleinen Schwarzen dafür sorgte, dass Frau immer etwas Passendes anzuziehen hat. Ein neugieriger Blick durch das Schlüsselloch war dabei durchaus erlaubt.

Mit Nachdruck begaben sich die Sen!oritas auf Spurensuche. Doch bei aller Spurensuche konnte eine Frage auch das Trio nicht beantworten - oder wie der große Psychoanalytiker Siegmund Freud es ausgedrückt haben soll: "Die große Frage, die bisher nicht beantwortet wurde und die zu beantworten auch ich nicht in der Lage war, lautet: Was will eine Frau?" Zu allen Zeiten gaben sich Dichter und Denker, wenn es um das weibliche Geschlecht ging, größte Mühe, ihre Schönheit mit wohlgesetzten Worten zu besingen, die Liebe zu ihnen beschwörend. Manches Dichterwerk lässt aber auch an Deftigkeit nichts vermissen, wenn es um das Weibliche geht.

Viele Liebschaften nahmen auch ein tragisches Ende. Beispiele gefällig? Elisabeth Taylor und Richard Burton oder Maria Callas und Aristoteles Onassis. Erzählerin Margot Trawka glänzte in ihrer Rolle. So manch literarischer und musischer Schatz wurde von ihr für das Programm ausgegraben, präsentiert im heiteren Wechsel mit Sängerin Katharina Vogt.

Würze waren Humor und Witz, wie auch die Fähigkeit, sich selbst auf die Schippe nehmen zu können, unbeirrt dem Motto folgend: "Nein, ich bedauere, bereue nichts, weder das Gute noch das Böse... - "Non, je ne regrette...", wie unter anderem Edith Piaf einst sang.

Pianistin Lenchen Kneisch feierte ihren persönlichen Erfolg mit "Träumerei" von Robert Schumann. Ihr Spiel war die vortreffliche Begleitung des Gesangs. Voller Temperament, Leidenschaft und mit wandlungsfähiger Stimme sang Vogt von Liebe und Leidenschaft. Bertha Benz wurde der Titel "Mercedes" von Janis Joplin zugedacht. "Ja lublju tebja - ich liebe dich", gesungen mit dem dunklen, geheimnisvollen Timbre in der Stimme einer Alexandra, widmete man der ehemaligen persischen Kaiserin Soraya.

Es folgten Titel wie "Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt" (Marlene Dietrich) oder "Ich will keine Schokolade" (Trude Herr). Auch ein Liebeslied von 1550, dies schrieb Luther für seine Frau Katharina von Bora, war Teil des Programms.

Einige Betrachtungen den Vätern gewidmet

Einige Betrachtungen widmete die Gruppe auch den Vätern. Eine Geschichte handelte von Clown Oleg Popov, dem berühmten russischen Clown, der aus Gründen der Staatsräson nicht zu seiner sterbenden Frau nach Moskau reisen konnte. Seine Tochter Olga, zu diesem Zeitpunkt selbst schon eine berühmte Künstlerin, blieb bis zum Tod bei der Mutter. Was würde zu dieser Erzählung besser passen als "O, mein Papa ..." (Lys Assia).