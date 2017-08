Kochrezepte fürs Zusammenleben Von Thomas Senger Gaggenau - Es ist ein weiteres Vorzeigeprojekt, das der Verein Kindgenau gestern präsentierte: "Kochen verbindet - Der kulinarische Blick über den Tellerrand". Ein neues Kochheftchen ist sichtbares Ergebnis des Projekts, dessen Bedeutung aber weitreichender ist. Gestern machte sich der Minister für Soziales und Integration, Manfred Lucha (Grüne), ein Bild von der Arbeit im Jugend- und Familienzentrum. Rund 35 Frauen aus verschiedenen Nationen sind mittlerweile dabei, berichtete Eva Rigsinger. Auch zwölf Frauen aus Gaggenau wirken mit. "Ohne sie wäre mein Projekt längst nicht das, was es heute ist. Viele Aktionen wären unmöglich, viele interkulturelle Freundschaften hätten nicht entstehen können", sagte Rigsinger. "Zur Verfügung gestellte Arbeitszeit, Räumlichkeiten und eine gehörige Portion Ehrenamt, nicht nur von meiner Seite, waren notwendig", ergänzte sie mit Blick auf den Trägerverein Kindgenau. "Anfangs ohne Worte sind wir gestartet in einer Küche, die den Anforderungen seit längerem nicht mehr standhält, mit gemischten Gefühlen, jeder mit seiner eigenen Geschichte und Motivation", erinnerte sie an die Anfänge vor rund anderthalb Jahren. Der ursprüngliche Wunsch habe sich erfüllt: Einen geschützten Raum zur Verfügung zu stellen, der die Möglichkeit bietet, sich auch nach Auszug aus der Gemeinschaftsunterkunft treffen zu können. Darüber hinaus biete sich die Chance, Deutsch unter Deutschen zu lernen. Mittlerweile seien viele Familien gut integriert. Außerdem sei das Haus ein beliebter Anlaufpunkt aller Altersklassen geworden auf dem Weg zu Schulen oder täglichen Erledigungen. Der neue Gedanke, Freundschaften zu pflegen und Ratgeber für deutsche Alltagsprobleme zu sein, habe nur ganz kurz im Vordergrund gestanden. Nun gebe es erneut Neuankömmlinge, die Unterstützung bräuchten. Diese werde ihnen gerne gewährt - auch von Landsleuten. Manfred Lucha bezeichnete "Essen als kommunikativen Berührungspunkt" - mithin sei das Gaggenauer Projekt ein Beispiel lobenswerten Engagements. Lob gab es auch von Bürgermeister Michael Pfeiffer für die Arbeit, die in der städtischen Immobilie im Auftrag der Stadt von Kindgenau verrichtet werde: "Auf einem ganz tollen Weg von einem Nebeneinander zu einem Miteinander", befinde man sich hier im Jugend- und Familienzentrum. Bei einer Führung informierte Kindgenau-Vorsitzender Dirk Böhmer den Minister über das breite Angebotsspektrum des Vereins, zum Beispiel Spielmobil oder Schulsozialarbeit, und die breite Vernetzung mit Vereinen, Schulen oder Sponsoren. www.kindgenau.de

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben