Weisenbacher lernen richtige Handgriffe im Notfall

Weisenbach - Die Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Weisenbach hatten am Freitagabend einige Stunden "Hausverbot". Elf auf dem Boden des Feuerwehrgerätehauses liegende Plastikpuppen verschiedener Größe waren der Grund dafür - und die mehr als 50 Weisenbacher, die sich aufopferungsvoll um sie kümmern wollten. Oder besser: lernen wollten, wie sie im Ernstfall real hilflose Menschen bis zum Eintreffen von herbeigerufenen Rettungssanitätern reanimieren können.

Die Initiative dafür ging vom Projekt "Herzsicheres Wohnen in der Gemeinde", einer Initiative des DRK Rastatt, aus. Frank Mayer, Kai Hertweck, Sebastian Schoch, Mirjana Bodamer und Heiko Seidt erklärten, leiteten an und begleiteten die interessierten Besucher bei dieser Veranstaltung in Sachen Wiederbelebung. Der Termin für diese kostenlose Schulung in Sachen Wiederbelebung und Umgang mit einem AE (automatisch extern) Defibrillator war nicht zufällig: Die vor kurzem erfolgte Installation zweier solcher Geräte in der Gemeinde Weisenbach im Außenbereich der Sporthalle und im Vorraum der örtlichen Sparkasse war der aktuelle Grund.

Mehr als 100 Defibrillatoren wurden auf Kreisebene mittlerweile installiert. Mit der Frühdefibrillation, so der Kreisausbildungsleiter des DRK Rastatt, Frank Mayer, liegt die Überlebenschance bei 47 Prozent, ohne diese Maßnahme bei lediglich acht Prozent. Und da kennt sich der Dozent in der Erwachsenenbildung des IHK, Notfallsanitäter und Praxisanleiter, aus, als er die wichtigsten Punkte der "Notfallkette" nannte: Schnelle Feststellung des Notfalls und die Alarmierung des Rettungsdiensts, schnellstmöglicher Beginn der Reanimation durch Laien, früher Beginn der Defibrillation und der nachfolgenden erweiterten Maßnahmen durch den Rettungsdienst.

Eindeutige Zahlen und Fakten, die für sich sprechen. Ebenso bedeutsam die Summe von 4600 Euro, die zur Anschaffung der Geräte notwendig waren. Die Bürgerstiftung, unterstützt durch einige Vereine, trug mit 4000 Euro dazu bei. "Eine äußerst sinnvolle Investition zum Wohle der Bevölkerung", wie Bürgermeister Toni Huber feststellte.

Und unsäglich einfach zu bedienen, wie die Besucher am Freitag schnell feststellten. "Nach der Überwindung der ersten Scheu kann man eigentlich gar nichts falsch machen", fand Janina Hürst aus Weisenbach. "Wichtig aber ist das mehrmalige Proben", stimmte Christof Wunsch zu. Und dazu war an fünf Workshop-Orten Gelegenheit. An zwei Plätzen ging es um die Beatmung und die richtig angewendete Herzdruckmassage. Da lagen die Führerscheinbesitzer klar vorn, erinnerten sie sich an damals Gelerntes. Ob nun vor vielen Jahren oder vor kurzem erworben, das Feststellen der Vitalfunktionen, die überstreckte Lagerung, das Abwechseln von Druckmassage und Beatmung "saß noch". Ähnlich, aber doch etwas anders, waren die Vorgaben, die im Umgang mit Kindern erfüllt werden sollten. Da dürfe der Druck nicht so groß, die Frequenz müsse jedoch höher als bei Erwachsenen sein.

Am Stand, an dem Plastikpatienten per Defi wiederbelebt werden wollten, half aber nicht einmal die Führerschein-Rotkreuzschulung: neue Technik, die irgendwie an Elektroschockszenen in Klinikfilmen erinnerten. Das handtaschengroße Gerät gab klare Anweisungen, die Helfer legten die Elektroden an, schalteten das Gerät an. Wenn die Gerätestimme nach Prüfung einen Schock empfahl, hieß es "zurücktreten" und später die Beatmung und Herzdruckmassage fortzusetzen. Bis zum Eintreffen der Profi-Notfallhelfer ist Ausdauer gefordert. "Doch wenn es drauf ankommt, schafft man das schon irgendwie" - darin waren sich alle Besucher einig.

Ein Blick in ein bestens ausgerüstetes DRK-Rettungsfahrzeug offenbarte alle dort verfügbaren Möglichkeiten und Geräte, über die die Rettungssanitäter auf dem Weg in die nächstgelegene Klinik verfügen.