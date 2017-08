Obertsroter Kultur-Kleinod bekommt Frischzellenkur

Das ist zumindest erklärtes Ziel der beiden Kirchl-Vereine (Förderkreis St. Erhard-Kapelle und Kultur im Kirchl Obertsrot): Der eine zeichnet für den Gebäudeerhalt, der andere für die kulturelle Ausstattung der Spielstätte verantwortlich. Das eine geht nicht ohne das andere: Die Pflege der denkmalgeschützten früheren Kapelle kostet Geld; Geld, das durch Spenden und Veranstaltungen erwirtschaftet werden muss. Unterstützung in Form von 2000 Euro pro Jahr kommt zudem von der Stadt Gernsbach, der das Gebäude gehört.

Gestern übernahmen darin zunächst die Maler das Regiment. Die Wände werden komplett neu gestrichen, zudem werden schadhafte Stellen ausgebessert. Die bisher sichtbaren Heizungsrohre sollen hinter einer Verschalung verschwinden und neue Leisten dafür sorgen, dass die Gäste mit ihren Stuhllehnen keine Riefen mehr in den Kirchl-Wänden verursachen und mit ihren Stuhlbeinen nicht mehr in den bisher bestehenden Spalt rutschen können, wie Dr. Eckehard Hilf im BT-Gespräch mitteilt. Er ist Vorstandsmitglied in beiden Kirchl-Vereinen und steht als direkter Nachbar und "gute Seele" des Kirchls stets hilfsbereit zur Verfügung.

An den Arbeiten im "Obertsroter Festspielhäusel" sind Fachfirmen und Ehrenamtliche beteiligt. Ein langgehegter Wunsch soll im August ebenfalls Wirklichkeit werden: "Um die auftretenden Künstler nicht länger ,im Dunkeln' stehen zu lassen, wird eine hochwertige Beleuchtungsanlage eingebaut", heißt es im neuen Flyer für das kommende Winterhalbjahr.

Die ersten Musiker, die in den Genuss des frisch renovierten Kirchls kommen, sind die Mitglieder des Jugendorchesters Baden-Baden, das am Freitag, 8. September, zum wiederholten Mal in Obertsrot gastiert. "Ungepflegter Blues & Rock" wird beim Auftritt der Gruppe Phatkat am Samstag, 23. September, versprochen. Tags darauf liest Heinz Kirchenmaier aus seinem Buch "Alt-Eberstein". Um die kulturelle Vielfalt, die im Kirchl geboten wird, abzurunden, gibt es am Samstag, 7. Oktober, "Improvisationstheater zum Anbeißen" mit Erdbeerpfeffer & Friends. Jazz & Blues stehen am Samstag, 21. Oktober, mit Andreas Biehn auf dem Spielplan, ehe es am Samstag, 4. November, mit Gudrun Selledo heimisch wird: "Des isch mei Obertsrot".

Zum Beginn der närrischen Jahreszeit kommt am 11. November die Gruppe No Sugar, No Cream aus Karlsruhe ins Kirchl, und am Samstag, 25. November, heißt es dort "A Celtic Winter Night", wenn Ceili in Obertsrot spielt.

Mit zwei Dezember-Veranstaltungen beschließt das Kirchl den Kulturreigen im Jahr 2017: Das Rieke Katz Duo kommt am 2. Dezember mit erfrischenden Weihnachtsliedern ins Kirchl und am 17. Dezember sind die beiden Kirchl-Vereine Teil der Obertsroter Weihnacht, die wie immer für einen guten Zweck veranstaltet wird.

Weitere Informationen rund ums Kirchl findet man im Internet:

www.kultur-im-kirchl.de