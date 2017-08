Hangrutsch im Schwimmbad Gernsbach (red/stj) - Bei der Vorbereitung des Baugrunds für die geplante neue Filteranlage des Schwimmbads Obertsrot ist der dahinterliegende Hang durch Wasseraustritt ins Rutschen geraten. Die Stadt Gernsbach hat umgehend eine geologische Untersuchung in Auftrag gegeben, teilte die Pressestelle gestern mit. Bereits in der nächsten Woche werden Bohrungen in das Erdreich vorgenommen. Sie dienen als Grundlage, um eine Entscheidung über die Art der Hangsicherung treffen zu können, informiert die Stadt. Derzeit rechne die Verwaltung mit einem Mehraufwand von mindestens 40000 Euro. Da sich durch den Hangrutsch die vorgesehene Bauausführung verzögert, findet an diesem Freitag ein Vor-Ort-Termin mit allen beteiligten Planern und Baufirmen statt. "Wir werden die komplette Projektabwicklung mit dem Ziel überdenken, welche Projekte jetzt vorgezogen werden können", erklärt Stadtbauamtsleiter Jürgen Zimmerlin: "Wir gehen davon aus, dass wir den geplanten Abschluss der Schwimmbadsanierung im April 2018 durch diese Umstellungen einhalten können." Wie berichtet, war im März dieses Jahres die Baugenehmigung für die Sanierung des Schwimmbads Obertsrot erteilt worden. Daraufhin hatte der Gemeinderat in seiner Sitzung Ende Mai 830000 Euro für das Großprojekt freigegeben. Investitionshilfen gibt es aus dem Ausgleichsstock (95000 Euro) und aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) in Höhe von rund 115000 Euro. Die notwendigen Verkehrswegebauarbeiten, Erd-, Entwässerungs- und Rohbauarbeiten, Badewassertechnik und sonstige Arbeiten wurden danach an mehrere Firmen vergeben. Der Großteil der Arbeiten soll in diesem Sommer vonstattengehen, nachdem der Förderverein bereits im vergangenen Winter und im Frühjahr alle möglichen ehrenamtlichen Vorbereitungen getroffen hat.

