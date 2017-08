Dorothea Maisch auf Platz 23 der CDU-Landesliste

Gaggenau

Viele Besucher bei Gaggtival Gaggenau (hap) - Rund zwölf Stunden Livemusik bei bestem Wetter in der Innenstadt - es passte alles beim vierten Gaggtival. Die Initiatoren hatten unter der künstlerischen Leitung von Reiner Margulies ein Musikfestival angekündigt, das das wurde, was sie versprochen hatten (Foto: hap).

Varnhalt

OB-Rundgang in Varnhalt Varnhalt (cri) - Nach drei Tagen Regen "scheint rechtzeitig zum Rundgang die Sonne": Oberbürgermeisterin Margret Mergen startete am Mittwochnachmittag in Begleitung von etwa 40 Personen gut gelaunt in die rund 1,2 Kilometer lange Besichtigungstour in Varnhalt (Foto: Hoffmann).