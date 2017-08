Leben in einem der kleinsten Länder Afrikas Von Ronja Schrimpf Gaggenau - Gerade mal 50 Kilometer breit ist der schmalste Teil des Landes. An der Küste von Westafrika liegt einer der kleinsten Staaten auf diesem Kontinent: Togo. In diesem fernen Land möchte die Bad Rotenfelserin Hannah Robl für ein Jahr leben und arbeiten. "Togo ist eine ganz andere Welt", erzählt Hannah Robl über die ehemalige deutsche Kolonie. "Die Mentalität ist da ganz spontan und frei. Man muss sich darauf einlassen, nicht immer einen Plan für alles zu haben." Im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahrs (FSJ) zieht es die Bad Rotenfelserin an die Westküste von Afrika. Hier liegt der Kleinstaat Togo, der an Ghana, Burkina Faso und Benin grenzt. Bis 1916 war Togo deutsche Kolonie, bis es unter französische Verwaltung fiel. Daher ist Deutsch als Fremdsprache in Togo zwar nicht gängig, aber beliebt. Unterstützung der Deutschlehrer Für ein Jahr wird Hannah Robl an verschiedenen Schulen in Togo arbeiten und dort die Deutschlehrer im Unterricht begleiten. "Wir sind zu zweit und gehen mit in den Unterricht, reden mit den Kindern deutsch und unterstützen den Lehrer", erzählt Robl über ihre Arbeit in Togo. Zusätzlich gibt es an zwei Schulen den "Raum der Sprache". Hier können die Freiwilligen mit den Kindern außerhalb des Unterrichts auf Deutsch ins Gespräch kommen, mit ihnen spielen und so Kontakt mit den Kindern aufbauen. Dafür packt Robl in ihren Koffer eine Reihe deutscher Bücher, Bastelsachen, Puzzles und Ähnliches. Viel mehr kann sie über ihre Aufgaben jedoch noch nicht berichten: "Ich weiß die Grundlagen, den Rest lasse ich auf mich zukommen." Ähnlich sieht es mit ihrer Unterkunft aus. Sie wird ein Jahr bei einer Gastfamilie mit drei Gastgeschwistern leben. Ihr Gastvater ist Deutschlehrer. "Ich weiß noch nicht sehr viel über meine Gastfamilie. Ich möchte mich überraschen lassen", erläutert die 18-Jährige. Bereits am 1. September startet ihr Flug Richtung Lomé, der Hauptstadt von Togo. Hier wird sie ein Jahr verbringen, bis sie Ende August nächsten Jahres wieder heim fliegt. Organisiert wird das FSJ über den Freiwilligendienst "Weltwärts", der zu 75 Prozent vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) gefördert wird. Begleitet wird Robl vom Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen. In Togo arbeitet die 18-Jährige bei der gemeinnützigen Organisation "Hoffnung für die Jugend", die den Austausch zwischen Deutschen und Togoern fördert. Für ihr FSJ sucht die Bad Rotenfelserin noch Spenden zur Finanzierung. Das Land selbst ist für Robl nicht komplett fremd. Ihre Eltern hatten schon früher Kontakte in Togo: Ihre Mutter hatte eine Brieffreundin, ihr Vater hat ein Auslandssemester im Studium gemacht. Ihre Familie hat außerdem Patenkinder in Togo, die Robl 2015 für zwei Wochen besuchte. Das Essen ist gewöhnungsbedürftig "Beim Autofahren hupen die Leute die ganze Zeit", erzählt Robl. "Und das Essen ist gewöhnungsbedürftig, weil es ganz anders ist." Von frittierten Yamswurzeln über Fufu, einem Brei aus Maniok- oder Yamswurzeln und Kochbananen, zu Fleisch und Fisch bietet die afrikanische Küche eine Menge Abwechslung. "Alles ist sehr scharf. Um einiges schärfer, als wir es gewöhnt sind. Aber da muss man durch", lacht Robl. Das Essen sei aber nicht das einzige, das gewöhnungsbedürftig in Togo sei. Bei ihrem Urlaub 2015 habe die Familie einen "hochrangigen" Doktor besucht. Während sie direkt ins Haus eingeladen wurden, mussten andere Gäste auf den Doktor warten. "Es hat mich erstaunt, dass hier alle Europäer als reich gelten", erzählt Robl. "Wir haben einen ganz anderen Status." Als Helferin in der Not sieht sich die 18-Jährige nicht: "Wir Freiwilligen sind ein Stückweit auch Last. Man muss eine Gastfamilie für uns finden und wir bringen das Leben da schon durcheinander." Dennoch hofft Robl, den Kindern in Togo ein bisschen mit der deutschen Sprache helfen zu können. Ganz besonders freut sie sich darauf, wie die Menschen in Togo miteinander umgehen. "Ältere Männer und Frauen werden alle Mama und Papa genannt", erklärt Robl. "Ich finde es schön, dass alles so familiär ist. Es ist viel freier und offener in Togo."

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben