Stolz auf Anlage im Wiedtbachtal

In den folgenden Jahren entstand durch viel Eigenleistung und Engagement der Mitglieder die Anlage im Wiedtbachtal, die den Spielern alle Annehmlichkeiten bietet. Ein Grund für den TC Blau-Weiß, das 40-Jährige mit einem Fest zu feiern, dabei die Gründungsmitglieder zu ehren und besonders engagierte Mitglieder mit der Ehrenmitgliedschaft zu würdigen.

Vorsitzender Joachim Heckele blickte in seiner Laudatio für die Geehrten auf die wichtigsten Ereignisse des Vereins in den vergangenen 40 Jahren zurück. Er erinnerte an die große Zeit des Tennis, als der Sport durch die Erfolge von Boris Becker und Steffi Graf zu einem richtigen Breitensport wurde. Der große Mitgliederzuwachs, die Mitgliederzahl in den Clubs verdoppelte sich in dieser Zeit, sorgte für eine euphorische Stimmung. Leider setzte sich nach der Jahrhundertwende diese Aufwärtsentwicklung nicht fort. Durch den demografischen Wandel und das geänderte Freizeitverhalten werden, so prognostizierte der Vorsitzende, die Vereine in den nächsten fünf Jahren rund 30 Prozent ihrer Mitglieder verlieren. Vornehmlich die für die Vereinsarbeit so wichtige Altersgruppe der 30- bis 50-Jährigen sei bereits jetzt unterrepräsentiert.

Die sportliche Ausrichtung und die Pflege der Vereinskultur seien weiterhin die Grundlagen des Vereins, dazu kommen noch Veränderungsbereitschaft und Innovationskraft. Heckele dankte allen, die den Tennis-Club in seiner 40-jährigen Geschichte umsichtig geleitet haben, sowie all denen, die sich uneigennützig in den Dienst des Vereins gestellt haben. Den Gründungsmitgliedern Albert Fritz, Gebhard Fritz, Hedwig Fritz, Werner Krämer, Eckhard Kramp, Elvira Kramp, Harry Licher, Robert Reif, Christel Rudolf, Werner Rudolf, Engelhard Schillinger, Toni Schillinger, Jürgen Schillinger und Rolf Schoch dankte der Vorsitzende mit einem Präsent für ihren Einsatz zum Wohle des Vereins.

Erfreulich für Heckele war die Tatsache, dass er zwei Männer der ersten Stunde zu Ehrenmitgliedern ernennen konnte. "Ein Verein wie der unsrige lebt von Menschen, die sich in besonderer Weise engagieren", betonte der Vorsitzende: "Vieles wäre ohne die großzügige Unterstützung von Werner Krämer und Robert Reif nicht möglich gewesen. Beide haben ihre Erfahrungen und Ideen eingebracht." Ihr Verdienst sei, dass der TC heute eine Anlage habe mit einem Clubhaus, "zu der uns viele Gastmannschaften gratulieren". Unter dem Beifall der Festgäste überreichte er beiden die Ehren-Urkunde.