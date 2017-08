Land gibt 105 100 Euro für Gernsbacher "Juwel" Von Hartmut Metz Gernsbach - Das Land Baden-Württemberg unterstützt die Denkmalpflege in einer weiteren Tranche mit 3,7 Millionen Euro. Erfreulich für Gernsbach dabei: Die Zehntscheuern und die Stadtmauer gehören zu den 83 Vorhaben, die in das zweite Förderprogramm 2017 fallen. Aus Toto-Lotto-Mitteln fließen 105100 Euro ins Murgtal. Als einzige Denkmäler aus dem Landkreis Rastatt kommen diesmal die beiden historischen Gemäuer in den Genuss eines Zuschusses. Allerdings hatte das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau schon vorher eine erste Maßnahme in die Wege geleitet, bei der rund 9,6 Millionen Euro für den Erhalt, die Sanierung und die Nutzung von Kulturdenkmälern in Baden-Württemberg spendiert wurden. Durch die zusätzlichen Millionen wächst die Zahl der unterstützten Projekte von 190 auf 273 Vorhaben. Insgesamt will das Land heuer bis zu 17 Millionen Euro in die Denkmalpflege investieren. "Mehr als 90000 Bau- und Kulturdenkmäler sowie über 60000 archäologische Denkmäler stehen für die reiche Geschichte unseres Landes, die auch für künftige Generationen weiterhin erlebbar sein soll. Mit dieser zweiten Tranche der Denkmalförderung können wir 83 Vorhaben im Land unterstützen, um sie für die Zukunft zu erhalten", betont die zuständige Ministerin Nicole Hoffmeister-Kraut. Die CDU-Politikerin verweist in einer Pressemitteilung zusätzlich darauf, dass auch regionale Betriebe von der Förderung der 42 privaten, 27 kirchlichen und 14 kommunalen Denkmäler profitierten. "Letztlich trägt die Denkmalförderung des Landes dazu bei, dass lokal Arbeitsplätze gesichert werden." Die Gernsbacher Gemeinderätin und CDU-Landtagsabgeordnete Sylvia Felder freut sich, dass nun auch ihr Heimatort bedacht wird und die "reichhaltige Kultur und Geschichte in der Region erhalten wird". Der Bietigheimer Ernst Kopp (SPD) wertet die 105100 Euro als einen "schönen Beitrag zur Sanierung dieses bauhistorischen Juwels in der Altstadt". Der SPD-Ortsverein hatte im Juli die Zehntscheuern besichtigt und sich vom Forum Gernsbacher Zehntscheuern die Baumaßnahmen erläutern lassen. Dabei waren die Teilnehmer vom Vorhaben angetan, die Zehntscheuern als kulturellen Treffpunkt zu reaktivieren. "Der jetzige Zuschuss wird die Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen wieder ein Stück voranbringen", zeigt sich Kopp überzeugt. "Alte Bausubstanz sehr gefährdet" Der dritte Landtags-Abgeordnete der Region, Thomas Hentschel, sah die grün-schwarze Regierung in der Pflicht, die Instandsetzung zu fördern: "Die beiden Scheuern in der Amtsstraße 7 und 9 sind eines der Wahrzeichen der Stadt. Sie ziehen jedes Jahr viele Touristen wegen ihres mittelalterlichen Charakters nach Gernsbach. Leider können sie derzeit kaum einer Nutzung zugeführt werden, weil die alte Bausubstanz zwischenzeitlich sehr gefährdet ist und das Gebäude nur notdürftig einer öffentlichen Nutzung zur Verfügung steht. Um ihre Substanz zu sichern, sind umfangreiche Sanierungsmaßnahmen notwendig", teilt der Grüne in einer Pressemitteilung mit. Mit der Förderung verbindet der Gernsbacher "die Hoffnung, dass die Zehntscheuern künftig als kultureller Treffpunkt in der Altstadt besser erschlossen werden können. Auch hoffe ich, dass eine touristische Nutzbarkeit der Gebäude nunmehr möglich wird. Ich freue mich sehr, dass die mittelalterliche Stadtmauer und die Fachwerkbauten 2019 zum 800. Geburtstag von Gernsbach für die Öffentlichkeit zugänglich sein werden", ergänzt Hentschel. Überdies zahle sich die Investition des Landes aus. "Jeder Euro Förderung löst bis zu acht Euro private oder öffentliche Folgeinvestitionen aus. Und diese kommen meist unserem Mittelstand zugute", schlägt Hentschel wie Hoffmeister-Kraut in dieselbe Kerbe. Das grüne Gemeinderat-Mitglied lobt das Engagement des Forums Gernsbacher Zehntscheuern: "Mit diesem Einsatz macht es die Geschichte lebendig." Hentschel besucht morgen um 18 Uhr die Zehntscheuern. Vor Ort will er zusammen mit dem ersten Vorsitzenden Peter Oetker sowie Architekt Bernd Säubert den Stand der Arbeiten, vor allem die Maßnahmen zur statischen Absicherung, besichtigen.

