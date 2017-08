Tanz und persönliche Vorstellung auf Polnisch

Tina Frey und Anne-Sophie Kunz von der Stadtverwaltung Gaggenau haben die Teilnehmer aus Gaggenau begleitet. Untergebracht waren sie im Hotel Wróblewscy. Auf dem Programm standen Sehenswürdigkeiten, Aktionen, Besichtigungen, Sport und jede Menge Spaß.

Bei den Führungen in Sieradz, Lódz und Warschau lernten die Jugendlichen nach Angaben der Stadtverwaltung die Städte kennen. Die Museumsbesuche in der Textilfabrik oder der Villa Herbst in Lódz sowie dem Dominikanerkloster in Sieradz ermöglichten detaillierte Einblicke in die Geschichte. Während der Jugendwoche lag ein Schwerpunkt auf dem Thema Juden und deren Geschichte. Die Teilnehmer besuchten den jüdischen Friedhof in Lódz und das Museum der Geschichte der polnischen Juden in Warschau. Zudem erkundeten sie die Stadt Sieradz mit Hilfe eines app-basierten Ortungsspiels namens Action Bond.

Im Wissenschaftszentrums Kopernikus in Warschau und in den Planetarien in Warschau und Sieradz wurden die Jugendlichen sprachlos. Alle waren fasziniert, zu was Wissenschaft und Technik heutzutage fähig sind. Beim Bowling in Sieradz wurden die Teams erstmals gemischt, erste Kontakte zwischen den Teilnehmern entstanden. Es war spürbar, dass die gemeinsamen Spiele die Gruppen verbanden. An einem weiteren Abend führte ein Grill- und Sportabend auf dem Gelände des Freilichtmuseums zu Gesprächen und ersten Freundschaften. Alle Jugendlichen spielten gemeinsam Fußball. Während des Kletterns im Hochseilgarten in Sieradz und der Zeit im Horrorhaus in Warschau standen Kooperation, Vertrauen und Geschicklichkeit im Vordergrund. Jeder hatte die Möglichkeit, seine persönlichen Ängste zu überwinden und über den eigenen Schatten zu springen. Dagegen brachte der Besuch im Thermalbad in Uniejów pure Entspannung für die gesamte Gruppe. Sprachbarrieren wurden generell schnell überwunden und viele neue Kontakte geknüpft.

Zur Eröffnung des Open-Hair-Festivals bereiteten die Teilnehmer aus Annemasse und Gaggenau jeweils einen Auftritt vor. Die Gaggenauer Jugendlichen entschieden sich für einen Tanz und eine persönliche Vorstellung auf Polnisch. Das Publikum war begeistert. Zwei Gaggenauer Teilnehmern kam ein weiteres unvergessliches Erlebnis zuteil. Sie ließen sich von den Friseuren Alberto Olmedo und Adam Szulc Barber bei einer Vorführung auf dem Open-Hair-Festival die Haare schneiden.