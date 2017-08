Mini-Jobber für den Vollzugsdienst

Gaggenau - Dicke Karossen direkt vor Halteverbotsschildern abgestellt; röhrende Boliden, deren heißblütige Fahrer die August-Schneider-Straße als Beschleunigungsparcours und Protz-Meile missbrauchen. Das Sparkassen-Parkhaus als Versteck und Party-Location. Trinkgelage nicht nur in den Nachtstunden, Pöbeleien, Ruhestörungen und Gewalt. Die Liste ist lang, wenn Innenstadtbewohnern mal wieder der Kragen platzt. Die Stadt will jetzt gegensteuern und ihr Personal aufstocken: Sie sucht Minijobber für den Gemeindevollzugsdienst.





In der nüchternen Aufgabenbeschreibung liest es sich so: "Überwachung des ruhenden Verkehrs. Kontrolle der allgemeinen öffentlichen Ordnung und Sicherheit."

"Wenn die ,Sheriffs' Feierabend haben, macht hier jeder was er will", monieren Gaggenauer - ein Vorwurf, den Dieter Spannagel so nicht stehen lassen will; er ist Leiter des Amts für Bürgerservice und Ordnung. Bereits jetzt werde auch außerhalb der üblichen Dienstzeiten kontrolliert. Dies führe aber zu Überstunden bei den städtischen Mitarbeitern, die dann wieder kompensiert werden müssen.

Schließlich habe der Gemeindevollzugsdienst ohnehin schon ein ganzes Bündel an Aufgaben. Drei Vollzeitmitarbeiter und zwei Teilzeitkräfte bilden derzeit das Personaltableau. Eine Vollzeitkraft macht Geschwindigkeitsmessungen, eine kümmert sich um das Parken in der Innenstadt, eine weitere hat die Ortssteile im Blick, erläutert Spannagel.

Auch Parksünder und Pendler im Blick

Gerade morgens und zu Schulende seien Geschwindigkeitsmessungen im Schülerverkehr ein wesentlicher Schwerpunkt, gibt der Amtsleiter zu bedenken. Ein weiteres Augenmerk gilt dem ruhenden Verkehr in den Zeiten, "in denen üblicherweise die Parkdauer zeitlich beschränkt ist" - sprich Falschparkern. Mit den neuen Teilzeitkräften sollen die Überwachungszeiten häufiger in die Abend- und Nachtstunden hinein verlängert werden; ebenso sind Geschwindigkeitskontrollen vorgesehen: nicht nur abends, sondern auch in den frühen Morgenstunden, wenn Berufspendler auf Gaggenauer Straßen zu ihren Arbeitsstätten eilen.

Als örtliche Schwerpunkte werde man insbesondere die bekannten neuralgischen Punkte in der Innenstadt ins Visier nehmen, verweist Dieter Spannagel auf den Bahnhofplatz und dessen Umfeld oder auf die Hauptstraße. Nicht zuletzt werde man auf "den abendlichen ruhenden Verkehr" ein Augenmerk richten - auch Parksünder im Umfeld der gastronomischen Betriebe.

Die Bewerber für die Minijobs sollen über "sicheres und freundliches Auftreten sowie ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit" verfügen, auch "Zivilcourage" zählt zu den notwendigen Voraussetzungen, heißt es in der Stellenausschreibung. Bereitschaft zur Arbeit in den Abendstunden, an Wochenenden sowie an Feiertagen wird vorausgesetzt.

Fünf Stunden pro Woche und Arbeitskraft, umreißt der Amtsleiter die städtische Planung für diese sogenannte geringfügige Beschäftigung (Minijob). In den Abendstunden sollen die geplant vier künftigen städtischen Mitarbeiter in der Regel zu zweit unterwegs sein, "auch, weil abends eine etwas andere Klientel unterwegs ist".