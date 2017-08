Mehr als dreißig Millionen für den Hochwasserschutz

In der Auftaktveranstaltung ist der Fokus auf die gesamte Stadt mit ihren Ortsteilen gerichtet. Hier wird eine Übersicht über die erfolgten Untersuchungen und alle erarbeiteten Maßnahmen vorgestellt. Die drei folgenden Veranstaltungen befassen sich dann jeweils mit den Maßnahmen in einzelnen Ortsteilen.

Hintergrund: Der Gemeinderat war im März 2014 über die Hochwasserproblematik in Gaggenau unterrichtet worden. Anlass waren die neuen Hochwassergefahrenkarten. Diese Unterlagen machen umfängliche Aussagen über die Hochwassergefahr entlang der Murg und einiger Nebengewässer vor sowie Erfahrungen bei diversen Hochwasserereignissen.

Vorgehensweise: In der Gemeinderatssitzung wurden Flussgebietsuntersuchungen beschlossen für acht unmittelbar in die Murg mündende Gewässer, für die die Stadt Gaggenau unterhaltspflichtig ist. Ziele sind: Berechnung von Hochwassergefahren, Aufzeigen von Schwachstellen und möglichen Schutzmaßnahmen für die Herstellung eines 100-jährlichen Hochwasserschutzes an den Gewässern zweiter Ordnung im bebauten Bereich. Der Gemeinderat äußerte zudem den Wunsch, dass für alle Bäche, die in den Zuständigkeitsbereich der Stadt Gaggenau fallen, entsprechende Konzepte zu erstellen sind. Infolgedessen wurden 2014 vier weitere Hauptgewässer in das Untersuchungspaket integriert.

Ausführung: Mit den Flussgebietsuntersuchungen wurde das Ingenieurbüro Wald und Corbe aus Hügelsheim beauftragt. Sie erstrecken sich über 60 Quadratkilometer und sind unterteilt in die Teilgebiete Gaggenau und Bad Rotenfels und umfassen zwölf Hauptgewässer und elf Nebengewässer.

Bereits 2012 war im Rahmen der vertieften Analyse des Hochwasserrückhaltebeckens Börbach in Selbach eine Untersuchung für den gesamten Selbach begonnen worden. Diese hatte das Ingenieurbüro Zink aus Lauf bearbeitet.

Ergebnisse:

In hohem Maße betroffen von einem möglichen Hochwasser gelten der Selbach in Ottenau, der Stadtbereich des Michelbachs, der Haselbach, Laufbach, Stahlbach, Itterbach, Horbach und Dürrenbach im Bereich der Hubstraße. Ebenfalls ein Gebiet mit hohem Gefahrenpotenzial bei einem Hochwasser stellt der Selbach mit Nebengewässern dar, wie Zink Ingenieure feststellten.

In mittlerem Maße betroffen wären der Michelbach und Eckbach in Michelbach, der Sulzbach und Querbach in Sulzbach, der Bahnbach (Höllbach), Grempelbach, Gommersbach und Bachgraben in Oberweier.

In niedrigem Maße betroffen sind der Dürrenbach und Graben Ehrlich im Stadtbereich sowie Sulzbach im Stadtbereich und der Wiebelsbach.

Lösungen: Für einige Gewässer wurden verschiedene Vorschläge erarbeitet. Außerdem wurde das Nutzen-Kosten-Verhältnis ermittelt. Dieses Verhältnis verdeutlicht die Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen: Je höher die Zahl, umso mehr Schäden wären mit den aufgewendeten Geldern zu verhindern. In Abhängigkeit der favorisierten Lösungen liegt das Nutzen-Kosten-Verhältnis der gesamten Hochwasserschutzmaßnahmen zwischen 1,5 und 2,2. Das ist eine wesentliche Voraussetzung für Zuschüsse durch das Land Baden-Württemberg. Möglich ist eine Förderung von bis zu 70 Prozent. Das Gesamtkonzept des Hochwasserschutzes ist mit den Förderbehörden Regierungspräsidium und Landratsamt Rastatt abgestimmt.

Kosten: Die Gesamtkosten aller anstehenden Hochwasserschutzmaßnahmen - einschließlich Traischbach (Waldseebad), Sanierung der Sulzbachverdolung, des kurz vor Baubeginn stehenden Ausbaus des Selbachs beim Kuppelsteinbad - betragen mindestens 30,7 Millionen und höchstens 44,2 Millionen Euro.

Hinzu kommen Maßnahmen an der Murg selber. Hier steht zwar das Land in der Pflicht, die Maßnahmen zu planen und umzusetzen, die Stadt muss sich aber an den Kosten beteiligen. In einem nächsten Schritt soll die Priorisierung der Maßnahmen durch den Gemeinderat erfolgen.

Weitere rechtliche Vorgaben: Laut Landeswassergesetz und Wasserhaushaltsgesetz ist es grundsätzlich untersagt, in festgesetzten Überschwemmungsgebieten:

-Neue Baugebiete in Bauleitplänen oder sonstigen Satzungen auszuweisen.

-Bauliche Anlagen zu errichten oder zu erweitern.

-Mauern und Wälle oder ähnliche Anlagen quer zur Fließrichtung des Wassers bei Überschwemmungen zu errichten.

Während neue Baugebiete nicht möglich sind, können Baugenehmigungen für Gebäude unter bestimmten Voraussetzungen erteilt werden. Allerdings führt dies zu Mehrkosten und immer zu Einschränkungen für die Bauherren. "Daher ist es auch für die weitere Entwicklung der Stadt wichtig, den Hochwasserschutz durch technische Maßnahmen (wie Ausbau von Gewässern sowie Bau von Mauern, Deichen und/oder Hochwasserrückhaltebecken) zu verbessern", argumentiert die Stadtverwaltung.

Zum Thema