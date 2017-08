Zwölftausend Kilometer auf den Spuren des Großonkels

Gaggenau - Am Ende werden es für Hubert Krug 12163 gefahrene Kilometer gewesen sein. Der Hördener, der mittlerweile in Waldbronn lebt, ist seit zwei Wochen (seit dem 28. Juli) alleine und mit seinem Motorrad, einer BMW 1200 GS mit 112 PS, in Russland unterwegs. "Die Motivation dazu hat einen frühen Ursprung", berichtet Hubert Krug. "Mein Vater hat zu Lebzeiten von einer Reise mit der Transsibirischen Eisenbahn geschwärmt. Leider blieb es für ihn ein Traum", erinnert sich Krug. Doch eigentlich beginnt die Geschichte dieser Motorradtour im Zweiten Weltkrieg.

Bernhard Krug und sein Verwandter Rolf Kräuter mussten vor mehr als 70 Jahren wie so viele andere Jugendliche in den Krieg ziehen. Für den Hördener ging es an die Ostfront und in russische Gefangenschaft.

"Ich war gerade zwei Monate im Lager, da wurde ich 17", erzählt Kräuter im BT-Gespräch. Einer der Lagerorte war Uglitsch. Drei lange Jahre war Kräuter dort interniert, hatte in einer Fabrik als Schlosser zu schuften. 1948 wurde er nach Stalingrad, dem heutigen Wolgograd verlegt. Gemeinsam mit anderen Gefangenen arbeitete er an der Straße, die zum Wolga-Don-Kanal führt. Im November 1949 war Rolf Kräuter endlich zurück in der Heimat.

Fast fünf Jahrzehnte zogen ins Land. Die Sowjetunion war in Auflösung begriffen, da buchte 1991 das Ehepaar Johanna und Rolf Kräuter eine Wolga-Kreuzfahrt, mit dem Ziel Wolgograd. Auch, um jene Orte zu besuchen, an denen der Senior seine Jugend verbringen musste. Eine weitere Fahrt unternahm Kräuter 1998 dann mit ehemaligen Kameraden aus dem Taunusort Idstein. Uglitsch ist offizielle Partnerstadt des Taunusortes.

Die Fragen von Hubert Krug zu Russland und der russischen Mentalität brachte wieder Schwung in die Verbindung Idstein-Hörden. Kontakte, die 20 Jahre ruhten, wurden wiederbelebt. Eine wichtige Ansprechpartnerin für das kommende Abenteuer war im Vorfeld der Reise Wilma Bergmann, die stellvertretende Vorsitzende des "Freundeskreises Idstein-Uglitsch". "Sie war mein Türöffner", betont Krug.

Den passionierten Motorradfahrer treiben jedoch nicht nur die Spuren der russischen Gefangenschaft seines Großonkels um. Auch Land und Leute, Begegnungen, der Gulag 36 in Perm, der Goldene Ring um Rostow oder die Wolgadeutschen und das buddhistische Russland sind für ihn von Interesse. Auch wollte er einmal mit seiner Maschine gleichzeitig auf europäischem und auf asiatischem Boden stehen. Das ist ihm am Mittwoch gelungen. Auch Jekaterinburg, dort fand die Zarenfamilien im Juli 1918 im Kugelhagel der Bolschewiki ihr Ende, liegt auf seiner Reiseroute.

In Uglitsch kam er nach 2952 Kilometern auf dem Motorradsattel an. Hinter ihm lagen die Straßen Polens und Lettlands. Auch ein nervenaufreibender und langwieriger Grenzübertritt von Weißrussland nach Russland wird ihm in Erinnerung bleiben.

"Gleich am Ortseingang von Uglitsch wurde ich von Wilma und Luba empfangen. Beide Damen sind im Vorstand der Städtepartnerschaften ,Freundeskreis Idstein-Uglitsch'", berichtet Krug. "Die erste Maßnahme: Ein Begrüßungspicknick am Stausee", schreibt er weiter. Die Staumauer war von deutschen Kriegsgefangenen erbaut worden. Eine der Wohnbaracken aus jenen dunklen Zeiten ist tatsächlich noch übrig geblieben, staunt der Russlandfahrer.

Auch die rund zwei Kilometer entfernte Fabrik, in der Rolf Kräuter Zwangsarbeit verrichtet hatte, und den Lagerfriedhof nahm er in Augenschein. Die Anlagen werden von der Gemeinde und dem Freundeskreis in rührender Gemeinsamkeit gepflegt. Das Betriebsgelände war jedoch gesperrt, fotografieren nicht erlaubt. Doch mehrere Telefonate halfen, wie auch der Hinweis, wie Krug schreibt, extra dafür aus Deutschland angereist zu sein: "Um den ehemaligen Arbeitsplatz meines Großonkels zu sehen. Danach gab es noch eine Führung durch das alte Fabrikmuseum."

Den östlichsten Punkt seiner Reise hat Hubert Krug bereits passiert. Es geht wieder Richtung Westen. Unter anderem nach Wolgograd, wo er auch die Gedenkstätte Stalingrad und das Lager, in dem Rolf Kräuter als Gefangener hausen musste, besuchen wird. Ebenso wird ihn sein Weg nach Priwolnoje führen, zum Geburtsort von Michael Gorbatschow, und nach Moskau.

www.hubert-gs.blogspot. com