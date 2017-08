Kulisse für "25 km/h"

Das Roadmovie "25 km/h" ist prominent besetzt. Neben den beiden Hauptdarstellern stehen unter anderem Sandra Hüller, Jella Haase, Alexandra Maria Lara, Jördis Triebel, Wotan Wilke Möhring und Martin Brambach vor der Kamera. Es geht um ein ungleiches Brüderpaar, das sich erstmals nach 20 Jahren wieder bei der Beerdigung des Vaters trifft. Beim Leichenschmaus und nach einigen Gläsern zu viel beschließen sie kurzerhand, ihren einstigen Teenagertraum einer gemeinsamen Mofa-Tour durch Deutschland in die Tat umzusetzen. Vom Schwarzwald bis nach Rügen soll die Reise gehen. Natürlich erleben sie jede Menge Abenteuer, machen schräge Bekanntschaften und geraten in wahnwitzige Situationen. Der Film soll am 13. September 2018 in die Kinos kommen.

Am Mittwoch, 16. August, wird zunächst in der Ebersteingasse und St. Jakobsgasse gedreht. Die Ebersteingasse ist ab der Waldbachstraße von etwa 11.30 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 14.15 Uhr voll gesperrt. Außerdem entfallen von 7 bis 19 Uhr für die öffentlichen Nutzer die Parkplätze an der Waldbachstraße vor den Hausnummern 5 bis 13/1 sowie am oberen Eingang zum evangelischen Friedhof, teilt die Stadt Gernsbach mit.

Am Donnerstag verlagern sich die Dreharbeiten auf die Hauptstraße und die Kornhausstraße. In der Zeit von 15 bis gegen 19 Uhr kommt es zu kurzfristigen Sperrungen der Hauptstraße zwischen Abzweig Färbertorstraße und Metzgerbrunnen sowie der Kornhausstraße zwischen Kornhaus und Metzgerbrunnen. Erlaubt sind die Straßensperrungen für maximal sieben Minuten am Stück. Am gleichen Tag werden von der Filmproduktion auch Parkplätze in der Schlossstraße und im Mühlgrabenweg zwischen 7 und 15 Uhr benötigt sowie die Parkplätze am Metzgerbrunnen und im Bereich Hauptstraße/Pfarrgasse von 11 bis 21 Uhr.

In der Nacht von Freitag auf Samstag sind dann Hauptstraße, Kornhausstraße, Amtsstraße, Judengasse, Storrentorstraße und Silbergässchen Schauplätze des Filmgeschehens. Die Hauptstraße zwischen Abzweig Färbertorstraße und Metzgerbrunnen, die Kornhaus-, die Amtsstraße und das Silbergässchen dürfen dabei in der Zeit von Freitag, 22 Uhr, bis Samstag, 6 Uhr, wieder kurzfristig bis zu sieben Minuten am Stück für die Filmarbeiten gesperrt werden. Belegt sind zudem die Parkplätze am Metzgerbrunnen und im Bereich Hauptstraße/Pfarrgasse von Freitag, 17 Uhr, bis Samstag, 7 Uhr.

Für die Dreharbeiten hat die Berliner Produktionsfirma "Sunny Side Up Film GmbH" zudem von Dienstag bis Samstag die Stadthalle gemietet. Deshalb sind die Flächen rund um die Stadthalle von Fahrzeugen des Filmteams belegt.