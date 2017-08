Bloobrunnen mit viel Liebe herausgeputzt Forbach (kv) - Wenn's drauf ankommt, zieht die Vereinsgemeinschaft in Bermersbach an einem Strang: So auch morgen, wenn ein Fest rund um den Bloobrunnen veranstaltet wird, um einen Beitrag zur Sanierung des historischen Kleinods zu leisten. Der Bloobrunnen ist der einzige Brunnen, der im Laufe der Dorfgeschichte Bermersbach nie versetzt worden ist, haben Recherchen des Heimatforschers Gotthard Wunsch ergeben. Seit circa 1700 wurde der Platz, auf dem der Brunnen heute steht, als ebener Platz "Plan" bezeichnet, aus Plan wurde Plooh, später Ploo und dann Bloo. In den 1840er Jahren - vor rund 175 Jahren - wurde der Brunnen als Reservoir mit einem großen zusätzlichen Sandsteintrog als Viehtränke im Dorfzentrum gebaut, umgeben von Schule und Geschäften. Es gab dort in der Nachbarschaft auch einen Wagner, Schuhmacher, Küfer, Friseur, eine Schreinerei und einen Kohlenhandel und zwei Gasthäuser. Am Brunnen wurden an Fronleichnam und am Antoniusfest Festaltäre für die Prozessionen aufgebaut, aber der Platz diente auch profaneren Aufgaben, zum Beispiel als Holzlagerplatz. Die Vereinsgemeinschaft hat den Brunnen für das Fest mit viel Liebe herausgeputzt. Richard Krämer hat für das eiserne Gestell der Osterkrone zusätzliche Stangen geschweißt, um mit neuen Elementen den gesamten Brunnen einfassen zu können. Dieses Gestell, die neue, circa vier Meter hohe Brunnenkrone, wurde am Wochenende bereits mit Tannenreisig gebunden. Brunnen in Bermersbacher Farben "An Ostern nehmen wir Buchs und Zedernreisig, aber jetzt nehmen wir Tannenbüschel, und wir schmücken den ganzen Brunnen in den Bermersbacher Farben grün und weiß", erklärt Hildegard Weber vom Kleintierzuchtverein, die eine der treibenden Kräfte hinter dem Fest ist und viele Arbeitsstunden in die Vorbereitung investiert hat. Sie freut sich, dass aus dem Forbacher Rathaus schon gute Nachrichten nach Bermersbach gedrungen sind: Ab Herbst soll mit der Sanierung des Brunnenbeckens begonnen werden. Das Fest beginnt morgen, 12. August, um 15 Uhr mit einem Brezelsteckenumzug. Die Festeröffnung am Rathaus Bermersbach wird von einem Drehorgelspieler begleitet. Kommt die Parade an am Bloobrunnen, gibt es dort eine kurze Begrüßung. Rund um den Brunnen werden Stände aufgebaut, an denen nicht nur für Speis und Trank der Festbesucher gesorgt wird, sondern auch viele schöne Dinge erworben werden können, die auf der Sonnenterrasse von Forbach entstanden sind: Sägearbeiten von Bernhard Merkel, bemalte Holzarbeiten von Raimund Schürzinger, auch Familie Ilg mit ihren Steinfiguren wird vertreten sein. Außerdem gibt es Liköre und Honig, Züchterfladen vom Kleintierzuchtverein, Kaffee und hausgemachte Kuchen von der Frauengemeinschaft Bermersbach und für die Kleinsten Kinderschminken. Um 20.30 Uhr werden die Gaudi-Buam mit Volksrock für fetzige Open-Air-Stimmung sorgen. Den ganzen Tag wird rund um den Platz eine Ausstellung mit vielen Bildern des Heimatvereins zur Historie des Bloobrunnens und damit zur zentralen Dorfgeschichte Bermersbachs zu sehen sein.

