"Die Terrasse zur Murg ist das Highlight"

Rastatt

Stadt baut Flüchtlingsheim Rastatt (ema) - Die Stadt Rastatt geht den nächsten Schritt, um ausreichend Wohnraum für Asylsuchende zu schaffen. Mit dem symbolischen Spatenstich fiel am Montag der Startschuss für den Bau eines Flüchtlingsheims in der Weiherstraße in Niederbühl (Foto: ema)

Bühlertal

Gartenstraße wird besiedelt Bühlertal (red) - Ein Jahr nach dem ersten Spatenstich nimmt das Neubaugebiet Gartenstraße in Bühlertal immer mehr Gestalt an. Auf dem ehemaligen Gärtnereigelände sind neun Bauplätze entstanden. Sieben Bauanträge sind nach Angaben der Gemeinde bereits genehmigt (Foto: gero).