Eröffnung im September

(tom) - Wie geht es weiter mit der ehemaligen Bäckereifiliale im Erdgeschoss des Bahnhofgebäudes? Eigentlich hätte dort bis Mitte Juni eine neue Lokalität eröffnen sollen (wir berichteten).

Das Bahnhofsgebäude gehört dem städtischen Eigenbetrieb "Stadtwohnung Gaggenau." Dort geht man nun davon aus, dass im September der Bistro-Betrieb aufgenommen werde, sagte Dietmar Zimpfer. Er ist ab September hauptamtlicher Betriebsleiter der "Stadtwohnung".

Kleinere Speisen, insbesondere zum Mitnehmen, werde es nach dem Umbau in gepflegtem Ambiente geben, hatte der künftige Betreiber im April auf BT-Anfrage erläutert. Er war gestern telefonisch nicht zur erreichen. Der künftige Betreiber ist nach eigenem Bekunden keine Fast-Food-Kette oder Franchise-Unternehmen. Als Öffnungszeiten wurden die frühen Morgenstunden ab 5 Uhr bis in den späten Nachmittag hinein genannt. Bis Mitte Dezember war in dem Gebäude rund zehn Jahre eine Filiale der Bäckerei Armbruster. Aus Rentabilitätsgründen hatte Armbruster den Mietvertrag gekündigt.