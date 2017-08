"Kinder können im großen Bloobrunnen tauchen"

Rastatt



Erholung und Erlebnis am See Rastatt (sb) - Ungebrochener Beliebtheit erfreut sich die Stadtranderholung in Rastatt. Vor 40 Jahren wurde sie ins Leben gerufen, um Eltern in den langen Sommerferien zu entlasten und Kindern aus Familien mit kleinem Geldbeutel ein Erlebnisprogramm am See zu bieten (Foto: sb). » Weitersagen (sb) - Ungebrochener Beliebtheit erfreut sich die Stadtranderholung in Rastatt. Vor 40 Jahren wurde sie ins Leben gerufen, um Eltern in den langen Sommerferien zu entlasten und Kindern aus Familien mit kleinem Geldbeutel ein Erlebnisprogramm am See zu bieten (Foto: sb). » - Mehr