Frankfurter setzt auf "lebende Einparkhilfe"

Von Hans-Peter Hegmann Gernsbach - "Very british" ist das Wochenende auf der Murginsel in Gernsbach verlaufen. Trotz des Regenwetters ließen es sich die 30 Teilnehmer nicht nehmen, mit ihren Fahrzeugen der britischen Marke MG die Veranstaltung des MG Car Club Deutschland zu beehren. Nachdem bereits in den 80er und 90er Jahren an diesem Ort regelmäßig Treffen stattfanden (das BT berichtete), ließen die Organisatoren Bernhard Hornung und Hans-Peter Pfirrmann die Tradition nun wieder aufleben. Sie sind Mitglieder des Gernsbacher "Engländerstammtischs Murgtal" und haben zusammen mit den anderen Stammtischfreunden sechs MGs und weitere englische Oldtimer der Marken Triumph, Jaguar und Daimler. Letzterer trägt nur den Namen in Lizenz und entspricht im Aussehen mehr den bekannteren Rolls-Royce, den Luxuslimousinen der Königsfamilie. Bereits am Freitagnachmittag trafen die ersten Teilnehmer bei strömendem Regen mit ihren interessanten und äußerst sportlichen Fahrzeugen ein. Man nahm zwar das Wetter zur Kenntnis, saß aber trotzdem in Feierlaune beisammen und stand dem ein oder anderen Besucher, der sich auf die Murginsel gewagt hatte, mit Auskünften zu den Fahrzeugen zur Verfügung. Dabei waren auch einige erstaunt, dass zum Beispiel ein MG TC Special von 1948 aus seinem 1800 Kubikzentimeter-Motor 95 PS zaubert und damit bezogen auf sein geringes Gewicht sehr sportliche Fahrleistungen aufweist - das war auch der Anspruch des Gründers der Firma MG, der die Fahrzeuge der Marke Morris unter seinem Namen für den Rennsport modifizierte und in ihrer Motorenleistung optimierte. Der auch in Deutschland bekannteste Typ ist dabei der MG B, der von 1962 bis 1980 über 500000 Mal gebaut wurde. Die Modellpalette der anwesenden Fahrzeuge reichte vom Vorkriegsfahrzeug über die Nachkriegsroadster bis zum modernen MG F. Mit einem solchen waren auch die Teilnehmer mit der weitesten Anreise aus der Schweiz gekommen. Ansonsten konnte man den Kennzeichen der Schätzchen entnehmen, dass Teilnehmer aus ganz Deutschland am Treffen anreisten. Am Samstag blieb der Himmel zwar bedeckt, aber es fiel kein Regen. Das reichte aus, um die Verdecke der meistens zweisitzigen Sportwagen herunterzuklappen und mit zünftiger Ledermütze bekleidet auf Tour zu gehen. Die Ausfahrt führte über den Kaltenbronn und Erzgrube nach Freudenstadt. Zurück ging es über Bühlertal und Baden-Baden wieder an die Murg. Gestern Vormittag wurde "nach einer langen Nacht", wie Organisator Bernhard Hornung bemerkte, zu einem sportlichen Wettbewerb aufgerufen. Es ging aber nicht um Geschwindigkeit, sondern Geschicklichkeit. Die Aufgabe bestand darin, mit seinem Fahrzeug jeweils präzise vorwärts und rückwärts in einer Box einzuparken. Dabei wurde sowohl der jeweilige Abstand zu den Seitenbegrenzungen als auch die vorgeschriebenen 50 Zentimeter nach hinten mit einem Zollstock gemessen. Die Veranstalter akzeptierten hierbei auch - ganz im Sinne des typischen "British sense of humour" - bei einem Teilnehmer aus Frankfurt eine nicht gestattete Einparkhilfe. Statt eines piepsenden Geräts gab aber in dem Oldtimer eine Beifahrerin Rückmeldung. Sie saß im Kofferraum und war dort mit einem Zollstock bewaffnet ... Gestern Mittag tauchten bei aufklarendem Wetter auch immer mehr Neugierige auf, die die ausgestellten Fahrzeuge beäugten. Hornung wertete nicht nur deshalb die Veranstaltung als Erfolg. Sollte sie letztlich kostendeckend gelingen, werde sie "sicher wiederholt".

