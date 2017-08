Teddybär ein geduldiger Proband für Verband Gernsbach (vgk) - Mit einem erstmals veranstalteten Familientag im Rahmen des Gernsbacher Kinderferienprogramms machte am Samstag das Jugendrotkreuz des Ortsvereins Gernsbach auf sich aufmerksam. Leider spielte das Wetter nicht ganz mit, weshalb alle vorbereiteten Aktionen im DRK-Haus aufgebaut werden mussten. Allein die Fahrzeugausstellung konnte im Freien stattfinden. Den teilnehmenden Kindern machten die äußeren Umstände herzlich wenig aus. Mit Begeisterung tobten sie durch die Hüpfburg in der Gestalt eines Rettungswagens. Unweit davon war die Verbandsstation aufgebaut, in der das fachgerechte Anlegen von Verbänden geübt wurde. Ein großer weißer Teddybär erwies sich dabei als geduldiger Proband. Zudem war ein Rollstuhlparcours vorbereitet. Zum Einsatz kam auch ein extra von den Jugendrotkreuzern entwickeltes Memory-Spiel. Sehr genau wurde das Innere der Rettungsfahrzeuge in Augenschein genommen. Auch zu Essen war genügend da. Seit drei Jahren nimmt die DRK-Jugendgruppe am städtischen Kinderferienprogramm teil. In diesem Jahr konzipierten die Organisatoren diesen Tag zum ersten Mal als Tag für die ganze Familie. "Wir wollen auf diese Weise Kindern und Eltern Einblicke in unsere Arbeit geben und zum Helfen animieren", berichten Jugendleiterin Stephanie Wunsch und ihr Stellvertreter Velimir Pecanac. Über die Ziele der Angebote informierte ein Videomitschnitt, der im vergangenen Jahr während einer gemeinsamen Übung mit den Jugendfeuerwehren aus Obertsrot und Loffenau angefertigt wurde. Die Übungsthemen umfassten unter anderem die Reanimation sowie die Rettung aus Gefahrensituationen. Hoch im Kurs standen auch die Amateurfunker vom Deutschen-Amateur-Radio-Club. Amateurfunker stehen hoch im Kurs Die Funker informierten über den Einsatz der Funktechnik im Rettungswesen, den Aufbau von Funkstrecken und einem weltumspannenden Kommunikationsnetz. 15 Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren engagieren sich aktuell im Gernsbacher DRK-Jugendverband. In bundesweit rund 5500 ehrenamtlich betreuten Gruppen bildet das JRK Kinder und Jugendliche in Erster Hilfe aus, organisiert Sanitätsdienste und Streitschlichter-Programme an den Schulen.

