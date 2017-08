"Kinder können im großen Bloobrunnen tauchen"

Sinzheim

Dorffest in Vormberg Sinzheim (cn) - Rechtzeitig zum Auftakt des Vormberger Dorffestes "Unter der Linde" verzogen sich die Regenwolken, so dass die Sänger des Männergesangvereins (MGV) "Waldeslust" das zweitägige Fest voller Erwartung mit ihrem Gesang feierlich eröffnen konnten (Foto: Nickweiler).

Bühl

Traditionelles "Wihenne"-Binden Bühl (hes) - Es ist eine jahrhundertealte Tradition, die bis heute gepflegt wird: das Binden von Kräutersträußen, den sogenannten "Wihenne". Am Dienstag wird dieser Brauch in den Pfarreien wieder lebendig. Anlass ist das Hochfest "Mariä Aufnahme in den Himmel" (Foto: Seiler).

Karlsruhe

KSC will nachrüsten Karlsruhe (red) - Die KSC-Verantwortlichen wollen personell nach dem Pokal-Aus in der Verlängerung gegen Bundesligist Bayer Leverkusen (0:3, Foto: GES) nachrüsten. Ernest Seka von Racing Straßburg soll ein Kandidat für die Abwehr sein. Am Freitag spielt der KSC bei Fortuna Köln.