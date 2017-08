Inferno bricht über Gernsbach herein Von Wolfgang Froese Gernsbach - Es muss ein Inferno gewesen sein, das vor ziemlich genau 600 Jahren, im Hochsommer des Jahres 1417, über Gernsbach hereinbrach. Ein verheerendes Feuer zerstörte damals die Stadt. Nur zwei Urkunden und wenige archäologische Zeugnisse geben Auskunft über die vermutlich größte Katastrophe in der Geschichte Gernsbachs. Folgt man dem Wortlaut der zwei fast wörtlich übereinstimmenden Urkunden, die die beiden damaligen Landesherren Markgraf Bernhard I. von Baden und Graf Bernhard I. von Eberstein am 20. August 1417 zugunsten ihrer Untertanen ausstellten, stand nach dem Großbrand sogar die weitere Existenz der Stadt auf dem Spiel. Im Falle Bernhards von Eberstein heißt es über die Einwohner der Stadt, "daz sie sich one myne hylffe nit wol herholen noch wyder komen magent" - dass sie sich also ohne seine Hilfe nicht zurückholen (lassen) oder wiederkommen mögen. Großer Goldschatz in Tongefäß gefunden Der genaue Tag des Brandes ist unbekannt. Das Datum der Urkunden spricht aber dafür, dass das Großfeuer in der zweiten Julihälfte oder Anfang August 1417 ausgebrochen sein muss. Da eine kriegerische Auseinandersetzung als Ursache ausscheidet, wird es sich wie bei den großen Stadtbränden von 1787 und 1798 um eine verhängnisvolle Nachlässigkeit gehandelt haben, die das Feuer entzündete - so wie zuletzt am 24. April 1798, als im Hof der Apotheke an der Ecke von Hauptstraße und Judengasse ein vermeintlich kleiner Brand außer Kontrolle geriet und am Ende 39 Häuser zerstörte und 55 Familien obdachlos machte. Der Brand von 1417 hat sicher auch Todesopfer gefordert. Erst 1966 und damit fünfeinhalb Jahrhunderte nach dem Großfeuer wurde im Karree zwischen Turmgasse, Hauptstraße und Storrentorstraße bei Bauarbeiten ein Tongefäß mit wenigstens 97 Goldmünzen entdeckt - der zweitgrößte Goldschatz in ganz Baden. Die Schlussmünze stammt von 1417, was nahelegt, dass der Besitzer, wohl ein reicher Holzhändler, den Brand nicht überlebte und deshalb das Versteck über Jahrhunderte unentdeckt blieb. Spuren des Brands auf Gleisle-Areal entdeckt Dass sich das Feuer durch die gesamte heutige Altstadt innerhalb der Stadtmauern fraß, bestätigen erste Einschätzungen der Archäologen, die jüngst auf dem Gelände des Gleisle-Areals vorbereitende Untersuchungen angestellt haben. Danach gibt es im hinteren Bereich eine "mittelalterliche Brandschicht". Das bedeutet, dass das gesamte Stadtgebiet vom Storrentor bis zum Unteren Tor ein Raub der Flammen wurde. Dies passt zum damaligen Stadtbild, denn es handelte sich um eine sehr dicht gebaute und im Wesentlichen hölzerne Stadt. Aus Stein bestanden nur die Stadtmauern samt Türmen und die sakralen Bauten. Zudem waren die Dächer mit Stroh oder Schindeln gedeckt. Man kann sich lebhaft vorstellen, wie das Feuer in den engen, verwinkelten Gassen von Haus zu Haus und von Scheuer zu Scheuer sprang - und wie wenig die Menschen mit ihren Ledereimern und Feuerhaken dagegen ausrichten konnten. Gernsbach hatte damals geschätzt um die sechs- bis siebenhundert Einwohner. Das entspricht heute in etwa der Bevölkerungszahl von Lautenbach oder Reichental. Wo sind all die Obdachlosen in den Tagen und Wochen nach dem Brand geblieben? Haben Sie im Freien oder in den Ruinen übernachtet? Haben viele von ihnen anderswo Unterschlupf gefunden, wie die beiden Urkunden nahelegen? Wir wissen es nicht. Sicher ist, dass die beiden Landesherren sich auch im eigenen Interesse bemühten, einen raschen Wiederaufbau in die Wege zu leiten. Allen denjenigen, die sich an die Neuerrichtung ihrer Häuser machten, offerierten sie zehn Jahre Befreiung von der wichtigsten kommunalen Steuer, der "Bede", allerdings nur, wenn sie mit dem Bau noch vor Ende September begännen - und ihre Dächer künftig mit Ziegeln deckten. Historisches Auch wenn viele Bürger sich bei der Dachdeckung offenbar nicht - oder bald nicht mehr - an das Gebot hielten, war dies wahrscheinlich zugleich der Beginn der Ziegelei am Hahnbach, die als städtischer Betrieb ins Leben gerufen wurde und bis weit in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts existierte. Wenn der Hahnbach heute im Unterlauf Ziegelbach heißt, erinnert er indirekt an das schlimmste Unglück in der 800-jährigen Geschichte von Gernsbach.

